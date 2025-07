Arturo Vidal revela por qué cree que Sampaoli lo perdonó después del choque en el Ferrari en plena Copa América

Arturo Vidal protagonizó, con largueza, la situación más polémica de la Selección en la Copa América de 2015. En el marco de una concesión del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli, el Rey aprovechó de concurrir al casino Monticello junto a familiares y amigos. El desenlace es conocido: conduciendo bajo los efectos del alcohol, el Rey estrelló su Ferrari. A pesar de esa situación, se mantuvo en el equipo. Eso sí, medió una compleja trama.

A 10 años de la conquista del título, el mediocampista aborda ese complejo momento. Lo hace desde distintas perspectivas: el riesgo que corrió, su continuidad en el certamen y el rol que jugó Jorge Sampaoli, quien dirigía al combinado nacional en un certamen que terminó siendo histórico.

Arturo Vidal revela por qué Sampaoli lo perdonó después del choque en el Ferrari en plena Copa América

El volante de Colo Colo aprovecha El Reinado, el programa que realiza en su cuenta en Youtube para abordar el choque. "De pasar de una situación en la que me podría haber pasado cualquier cosa a mí o a Marité en ese momento, estar jugando dos días después no es fácil, pero la gente me mostró el cariño. Sí a muchos no les gustó, pero mucha gente me apoyó en ese momento”, planteó, desde la perspectiva del respaldo masivo que le otorgaron, a pesar del grave error que había cometido.

“Más encima, estando en la Selección, peleando por algo que todos pensábamos que tenía que quedarse acá, y me pasa algo así...que me hubiese pasado algo peor, que me hubieran sacado de ahí, de mi equipo y se me acababa la carrera. Muchos pensamientos..., pero dos días después tenía el cariño de la gente en el estadio y fue maravilloso. Me cambió mucho mi forma de pensar y de vivir, por eso siempre he sido agradecido de la selección y siempre voy a esta por todos esos detalles", insistió respecto del efecto que le produjo el apoyo ciudadano.

"Ese fue el momento en el que creció el hambre y la confianza que esa copa se tenía que quedar acá. De los errores he aprendido muchas cosas y ese fue uno de los momentos más difíciles de mi carrera", sostuvo, atribuyéndole, incluso, cierto beneficio.

Una por otra

La revelación más trascendente tiene que ver con su permanencia en la Roja, después de una situación que le hubiese costado la salida a cualquier otro jugador. En rigor, lo interpreta como una vuelta de mano de Jorge Sampaoli. "Lo lindo que me pasó fue haber entrado de titular (ante Bolivia), porque ahí me demostraron que confiaban en mí porque yo confié en ellos un año antes, cuando arriesgué mi carrera en el Mundial. Ellos se la jugaron por mí en esa Copa América. Entonces va y me coloca de titular, eso fue para mí un golpe anímico muy bueno", valoró. Ahora, por cierto, después de la forma en que el volante abandonó el Flamengo, con el casildense en la banca, la relación está irremediablemente rota.

“Fue muy lindo y de ahí vinieron los partidos difíciles en los que hay que estar concentrados y metidos en ganar y levantar la copa. Yo creo que si no jugaba de titular, el golpe hubiese sido mucho más fuerte”, sentenció.