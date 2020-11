Azkargorta y García, dos técnicos sepultados tras caer ante Venezuela: “Si es por CV Rueda debe seguir, pero los resultados mandan”

Reinaldo Rueda, sin quererlo, ni menos imaginarlo, ingresó al reducido grupo de técnicos que han tropezado frente a Venezuela. La derrota por 2-1 en Caracas hace tambalear su proceso, luego que la Selección sumara apenas cuatro puntos de los doce ya disputados por conseguir un cupo a Qatar 2022.

Xabier Azkargorta, el español nacionalizado boliviano, fue el primero en enredarse con la Vinotinto. En la primera fecha de las eliminatorias rumbo a Francia 1998, la Roja igualó 1-1 con el combinado llanero. El resultado provocó la salida del estratega.

“No vi el partido porque estaba casi estaba simultáneamente viendo el partido de Bolivia con Paraguay. También estaba mirando el de Ecuador con Colombia”, dice, de entrada al conversar con La Tercera.

Al remontarse a su igualdad frente a Venezuela que provocó que fuese cesado, y que hoy lo trae a recuerdo por la caída del equipo de Rueda, Azkargorta cambia su tono de voz. “Remontarse a historias del año del 96 es absurdo. ¿Que pierda Chile con Venezuela es culpa mía? No voy a comentar algo que me parece absurdo porque entre medio hubo un montón de cosas y saltarse eso no vale. Ahora siempre será todos contra todos y ese partido siempre se realizará. ¿Cada vez que pase nos vamos a remontar a lo que pasó el 96′?”, dijo. “¿Rueda? Para mí cualquier técnico que esté en Chile tendrá un trabajo difícil. Salvo Bielsa y Sampaoli, después todos los técnicos tuvieron problemas. Chile tiene problemas, pero está mejor clasificado que otros”, agrega. “¿A qué me refiero que siempre el técnico de Chile tendrá un trabajo difícil? ¿Si es culpa de la gente o la prensa? Me remito a los datos. No ponga en mi boca cosas que no he dicho. Resulta que ahora Venezuela le gana a Chile y es culpa mía”, cierra.

Otro que también fue cesado tras enredarse ante Venezuela fue Pedro García. El técnico chileno, que en su caso la Roja cayó por 0-2, en el Nacional, repasa con más detalles su salida en las eliminatorias rumbo al Mundial de Corea Japón 2002. El duelo se disputó en septiembre de 2001, tres días después de haberle ganado a Francia, la campeona vigente del Mundial de 1998, en el duelo que marcó la despedida de Iván Zamorano.

“No me gusta andar criticando en este momento porque no estoy en el medio de técnicos. Lo que ha pasado es criticable, tengo una opinión bien negativa, pero no me gustaría darla porque fui técnico. Rueda debe tener una serie de problemas para sacar su trabajo adelante que no conocemos”, comienza diciendo.

En relación a la continuidad de Rueda, Pedro García se abre a entregar su opinión. Intenta ser mesudaro. “Me da pena la situación, tener que hablar que Rueda debe salir o no porque uno no sabe los problemas de la interna. Nadie sabe si encontraremos algo mejor que él. Se ve muy serio, muy profesional. Tiene buen CV, no debiese tener problemas. Si es por CV Rueda debe seguir, pero los resultados mandan. Él ha tenido todo lo que ha deseado, algo contrario a lo que me pasó a mí”.

Para cerrar, el extécnico de Colo Colo compara su situación con la euforia que se generó tras ganarle a Perú por 2-0, en el Nacional. “Luego de ganarle a Perú lo conversé con mis hijos. Les dije que no había que confiarse porque a mí me pasó algo similar. Le ganamos a Francia, el campeón del mundo. Yo hablé con Zidane y ellos el máximo esfuerzo porque eran los campeones vigentes. Hicimos un gran partido, pero a los tres días perdimos con Venezuela. Fue súper complicado porque todas las charlas se conversaron que Venezuela sería incluso más difícil que Francia. Pero el jugador sintió en ese momento que si se le había ganado a Francia era imposible perder con Venezuela”, recuerda. “A mí no me echaron, yo renuncié. Me di cuenta que ya no habían opciones de ir al Mundial y no tenía sentido que siguiera”, cierra.

