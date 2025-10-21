Barcelona arrolla al Olympiacos en la Champions y llega encendido al clásico contra Real Madrid por LaLiga

Barcelona retomó el rumbo en la Champions League. El equipo blaugrana no tuvo mayores complicaciones para golear por 6-1 a Olympiacos de Grecia y así sumar 6 puntos después de tres jornadas en la Fase de Liga del torneo internacional.

Los dirigidos del alemán Hansi Flick necesitaban una revancha. La derrota con remontada frente a la visita del PSG, la jornada anterior, había dejado herido al equipo catalán, que asomaba como uno de los favoritos al título en la antesala del torneo.

Pero el duelo comenzó con algún sobresalto. A los 19 segundos, el Barça perdió una pelota en la salida y Daniel Podence puso a prueba al golero polaco Wojciech Szczesny.

Tras esa jugada, el club blaugrana tomó control del duelo y no demoró en encontrar la apertura del marcador. Marcus Rasford había fallado en área chica, antes de que Fermín aprovechara la gran jugada de Lamine Yamal para el 1-0, a los 7’.

Después del, Rashford, Lamine Yamal y Dani García llegaron con claridad a la portería; aunque el marcador no se movía. Cerca de la media hora, Podence y Costinha estuvieron cerca de igualar las cifras, en un destello.

Sin embargo, a seis minutos del descanso, Pedri cortó una salida de los griegos. La pelota terminó en los pies de Fermín para que consiguiera su segunda conquista personal y el 2-0 en el partido.

Expresivo resultado

El complementario comenzó con un Barça encendido, pero los helenos lograron detenerlo. A los 50’, Ayoub El Kaabi logró el descuento, pero el árbitro suizo Urs Schnyder recurrió a las imágenes del VAR para confirmar una presunta posición de adelanto y una posible mano de Eric García. El juez anuló el gol y cedió el penal que terminó en el 2-1 convertido por el propio El Kaabi, a los 53’.

La expulsión de Santiago Hezze (57’) condenó las pretensiones de los visitantes. Un penal convertido por Lamine Yamal definió el 3-1 cuando se jugaba el minuto 68.

Rashford aprovechó el desconcierto de los helenos, a los 74’ y Fermín consiguió el 5-1, el tercero en su contabilidad personal, para llevarse el balón a casa. A once minutos del epílogo, el mismo británico Rashford puso el expresivo 6-1 en el marcador.