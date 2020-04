Campeón de Roland Garros pasa la pandemia trabajando en un supermercado

Hace cerca de un año, el alemán Kevin Krawietz conseguía el mayor logro de su carrera, al quedarse con la final de dobles de Roland Garros junto a su compatriota Andreas Mies. Hoy, el número 13 del ranking mundial de duplas, campeón de tres títulos, todos en 2019 y junto al mismo compañero,recién está volviendo a los entrenamientos toda la semana, pues por el coronavirus, que pegó fuerte en su país, se han suspendido todas las competencias deportivas.

Krawietz, de 28 años, no pudo centrarse en el tenis desde hace semanas, pero no perdió el tiempo. Decidió ocuparse en un supermercado muniqués, donde trabajó como reponedor varias semanas. ¿Es cajero? “No, me gustaría serlo, pero no me dejaron”, responde con risas en una entrevista en Spiegel Sport.

“Ponía los productos en su lugar, ordenaba más tarde. Incluso, un día oficié de guardia, porque desinfecté los carros y a quienes entraban al supermercado”, relató el tenista.

Según contó el propio deportista, quien enfrentó a Chile en la pasada Copa Davis y fue compañero de Hans Podlipnik, no lo hizo por necesidad (ha ganado un millón de dólares en el circuito), sino para ocupar sus días. Las autoridades le habían permitido entrenar (solo y en una cancha techada) dos días a la semana, con todas las medidas de precaución. Sumando el trabajo físico, no completaba muchas horas ocupado. “Me levantaba a las cinco de la mañana y me iba en patines. Me pagaban 450 euros”, comentó en la entrevista, es decir, recibió unos 410 mil pesos chilenos y mantuvo siempre la distancia social en los trayectos.

De acuerdo a las estimaciones del ATP Tour, el circuito debería regresar en julio. Eso sí, en Alemania Krawietz volverá antes a las canchas, pues fueron autorizados minitorneos sin público.