Carlo Villanueva, el regalón del Mago Valdivia: la promesa eterna de Colo Colo llega libre a Huachipato

Los fichajes del fútbol chileno no decantan, y en esta oportunidad, el elenco de Huachipato dio a conocer dos nuevas incorporaciones que vestirán la camiseta del CAP de cara a la temporada 2023. Particularmente, en esta ocasión, presentó refuerzos en la zona ofensiva, donde los nombres fueron Carlo Villanueva y Julián Brea. Incorporaciones que estarán bajo el mandato de una nueva dirección técnica, Gustavo Álvarez, quien en las próximas semanas debutará en Primera División.

Villanueva, quien fuese apuntado como una de las promesas del Cacique, dejó Macul para buscar un espacio en Huachipato. Se fue como jugador libre. El volante fue apadrinado, incluso, por Jorge Valdivia cuando ambos coincidieron en el club. “Valdivia siempre me está ayudando a moverme, a encontrar mi espacio en la cancha. Y me ha servido porque le tomo atención a todo lo que me dice”, señaló Villanueva hace unos años. “El Mago siempre ha sido mi ídolo desde chiquitito. Conversamos de los movimiento que debo hacer. Me enseña harto”, agregó.

En la presentación, el ex albo, Carlo Villanueva dejó en claro sus objetivos para el torneo que está próximo a disputarse. “Primero, estoy muy feliz de firmar en Huachipato y llegó con la mejor disposición. Con el grupo, la idea es llegar lo más arriba posible y en lo personal me entregaré al máximo por el bien del escudo que hoy me toca defender”, aseguró el jugador.

Agrega que: “El grupo me recibió de la mejor manera, somos un equipo joven que tiene muchas ganas de triunfar, de pelear lo que haya que pelear y posicionarse en los primeros lugares”, concluyó el nuevo jugador de Acerero.

La delantera de Huachipato sigue creciendo en cuanto a nuevos nombres. Primero, fue la llegada del ariete argentino Mateo Acosta, proveniente del Atlético Brown, a las que se suman las dos recientes incorporaciones que se presentaron en los últimos días. Cabe destacar que, principalmente la zona del ataque fue uno de los puntos más bajos de Huachipato, siendo la cuarta escuadra con menor efectividad en el arco, donde registró 32 goles a favor.

De acuerdo a las nuevas caras en Talcahuano, Julián Brea, tiene 23 años y viene desde Sarmiento de Junín, elenco que culminó décimo segundo en Argentina. Mientras que, su compañero de la misma edad cuenta con una relevante trayectoria en Colo Colo. Sin embargo, nunca pudo hacer pie en el primer equipo ni encantar a los estrellas que pasaron por los pastos del Monumental.

Tras su arribo al CAP Acerero, los jugadores entregaron sus primeras impresiones tras firmar por el Campeón del Sur. Instancia en que mostraron su alegría por sumarse a la institución y profundizaron las labores por las que llegaron al cuadro acerero.

Primera experiencia

En el caso de Julián Brea, se mostró carismático tras su fichaje a Huachipato y puntualizó que “estoy muy contento de llegar a un gigante de la zona Sur. Es mi primera experiencia fuera del país y espero estar a la altura del club”, indicó.

Además, el referente de área explicó detalles de su desempeño en cancha y el recibimiento que les facilitaron sus compañeros. “La idea es siempre seguir creciendo y aportar mi granito de arena desde donde me toque. No tengo problema de hacer el sacrificio por el equipo y tampoco dar pelota por perdida. De a poco me voy adaptando al grupo y esperamos la mejor para la próxima temporada”, enfatizó Julián.

Las nuevas incorporaciones ya se encuentran entrenando en Talcahuano bajo las órdenes del técnico Gustavo Álvarez, quien deberá parar en cancha el mejor equipo ante su estreno en el torneo, el cual está agendado para el lunes 23 de enero a las 19:00 horas ante Universidad de Chile. Rival en que el día de ayer, cayó por 2-0 ante Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Oportunidad que también contó con el debut de su entrenador, Mauricio Pellegrino, y además, algunos de los nuevos refuerzos de la U.