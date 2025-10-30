Cerca de mil corredores se preparan para tradicional competencia de trail running en Huilo Huilo.

Entre el 8 y el 9 de noviembre de 2025 se desarrollará una nueva edición del Columbia Trail Challenge Huilo Huilo, competencia de trail running que recorrerá los senderos de la Reserva Biológica Huilo Huilo, ubicada a 55 kilómetros de Panguipulli, en la Región de Los Ríos.

La prueba, organizada por Nimbus Outdoor, espera reunir a cerca de mil corredores en un escenario considerado uno de los principales refugios de biodiversidad del país. Los participantes se internarán en la Selva Patagónica, entre bosques, ríos y montañas, en un circuito que combina deporte, naturaleza y turismo.

El evento ofrecerá distancias que van desde los dos hasta los 60 kilómetros, lo que permite la participación tanto de atletas experimentados como de aficionados. La primera jornada, el sábado 8, se desarrollará en el sector sur de la reserva, por los faldeos del volcán Mocho-Choshuenco, con rutas de 60K, 45K, 30K, 20K (Volcán) y 10K (Río Fuy).

El domingo 9, la competencia se trasladará al norte de la reserva, en el área conocida como El Bosque Escondido, un sector de difícil acceso que destaca por su vegetación nativa. Ese día se realizarán las distancias de 20K, 15K, 10K (Bosque), 6K y 2K.

Según la organización, más del 12% de los inscritos provienen del extranjero, principalmente de Argentina y España, mientras que alrededor del 20% viajará desde la Región Metropolitana, lo que refuerza el carácter nacional e internacional de la cita.

El proceso de inscripción continúa abierto, y la organización proyecta un aumento en la convocatoria respecto a años anteriores.