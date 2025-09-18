Champions League: Manchester City impone sus términos y debuta con un esforzado triunfo ante Napoli

Manchester City debutó con un triunfo en la Fase de Liga de la Champions League. Sin embargo, el poderoso cuadro italiano tuvo que trabajar más de la cuenta para imponerse en casa por 2-0 ante Napoli, duelo que solo se comenzó a definir cuando los visitantes quedaron con un hombre menos.

Porque está claro que el equipo inglés ha perdido la chispa de otras temporadas, al mando de Josep Guardiola. En ese escenario, el campeón italiano no tuvo reparos en esperar al local, tomarse su tiempo, en busca del momento preciso para dar el golpe.

Así transcurrió el primer cuarto de hora con dos tercios del tiempo con el balón en los pies de los británicos. Pero, la primera ocasión clara fue de los azzurri. A los 17 minutos, el cabezazo del zaguero neerlandés Sam Beukema fue repelido de milagro por el golero local Gianluigi Donnarumma, quien la sacó desde el ángulo inferior para evitar la sorpresa en el Etihad.

Sin embargo, en el regreso, el noruego Erling Haaland se fue solo al arco napolitano. El defensor Giovanni di Lorenzo alcanzó a evitar el ingreso del escandinavo, el árbitro Feliz Zwayer no cobró nada en un inicio, pero tras ver las imágenes del VAR expulsó al capitán de los sureños.

La superioridad numérica acentuó el dominio de los dirigidos de Pep, pero esa supremacía no lograba penetrar la ordenada resistencia del equipo partenopeo, uno de los sellos del técnico italiano Antonio Conte.

En los minutos finales de la primera etapa, la superioridad de los mancunianos se hizo incontrarrestable. A cinco del descanso, el arquero serbio Vanja Milinkovic-Savic estuvo notable para evitar la conquista de Nico O’Reilly. Tiro de esquina en el que el croata Josko Gvardiol tampoco logró doblegar al meta balcánico.

Cuando el primer tiempo se extinguía, Milinkovic-Savic volvió a salvar la caída de su portería. Esta vez, un desvío de su compañero Matteo Politano obligó a una gran intervención del exarquero del Torino.

La segunda etapa siguió en la misma dinámica. Así, los pupilos del entrenador catalán no demoraron en convertir su hegemonía en celebración. A los 56’, Phil Foden levantó la pelota en un reducido espacio y Haaland cabeceó de emboquillada para poner el 1-0.

Conquista que marcó el rumbo definitivo del encuentro. A los 65 minutos, el belga Jérémy Doku comenzó a sentenciar la victoria, tras fabricar una jugada llena de habilidad en el área y rematar cruzado para el 2-0 que, a la postre, fue definitivo.

Gana Barcelona

El campeón español sacó una valiosa victoria en su visita al Newcastle United de Inglaterra. Después de un primer tiempo en el que los catalanes fueron superados, dos genialidades de Marcus Rashford permitieron el triunfo de los hispanos y los primeros goles del jugador con la camiseta culé.

A los 58’, el británico formado en Manchester United aprovechó un centro preciso de Jule Koundé para finalizar la jugada con un cabezazo preciso que derivó en el 1-0. Menos de diez minutos más tarde, el mismo atacante definió con mucha clase, en la parte baja del horizontal, para colocar el 2-0.

Cuando el duelo expiraba, Anthony Gordon puso el descuento para el millonario cuadro de capitales saudíes, que no pudo evitar la derrota de 2-1 en Saint James Park.

Una de las sorpresas de la jornada la protagonizó Club Brujas de Bélgica, escuadra que goleó al Monaco de Francia con un expresivo marcador de 4-1, en un partido en el que ganaba 3-0 en la primera fracción.

Otros resultados: FC Copenhague 2, Bayer Leverkusen 2; Sporting de Portugal 4, Kairat Almaty 1; Eintracht Frankfurt 5, Galatasaray 1.