Chile inicia sus entrenamientos para la Copa Davis mientras Serbia anuncia la baja de sus principales tenistas

El equipo chileno de Copa Davis inició este domingo sus entrenamientos con miras a la serie ante Serbia, correspondiente a la primera ronda de los Qualifiers del tradicional certamen, que se disputará los días viernes 6 y sábado 7 de febrero en el Parque Estadio Nacional.

La jornada marcó el comienzo formal de la preparación del conjunto nacional, que actuará como local en el Court Central Anita Lizana. Bajo la conducción del capitán Nicolás Massú, el plantel comenzó a trabajar a menos de una semana del enfrentamiento frente al cuadro europeo, en una serie que definirá el avance a la siguiente instancia del torneo.

Durante la mañana, el primer turno estuvo a cargo de Nicolás Jarry (140° del ranking ATP), quien entrenó acompañado por Daniel Núñez (651°), tenista invitado para esta convocatoria. Ambos realizaron trabajos técnicos y físicos supervisados por Massú y el cuerpo técnico que acompaña al equipo chileno, integrado por Jorge Aguilar y Hans Podlipnik como entrenadores asistentes, el preparador físico Duglas Cordero, el médico Alejandro Orizola y Exequiel Carvajal, histórico colaborador del equipo nacional.

El equipo de Copa Davis se enfrentará a Serbia en la primera ronda de Qualifiers de Copa Davis. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

En la sesión vespertina, programada desde las 18 horas, fue el turno de Christian Garin (92°) y Matías Soto (323°). El equipo nacional espera la incorporación de Alejandro Tabilo (73°), quien viene de disputar el Challenger de Concepción, torneo en el que alcanzó la final, además de Tomás Barrios (112°).

En paralelo, el equipo de Serbia también dio inicio a sus entrenamientos en Santiago. El conjunto europeo, liderado por el capitán Viktor Troicki, realizó su primera práctica a las 15 horas, distribuyendo sus trabajos entre el Court Central y la Cancha 1 del Parque Estadio Nacional. La delegación serbia comenzó así su adaptación a las condiciones de cancha y al horario en que se disputarán los encuentros.

El elenco europeo llega a Santiago con bajas importantes en su convocatoria. Competirán con con Dusan Lajovic (125°), Ognjen Milic (466°) y Branko Djuric (499°). También dirán presentes los gemelos Matej Sabanov (177°) e Ivan Sabanov (210°) como doblistas.

“Desafortunadamente, contamos con un equipo debilitado para el viaje a Chile. Tras numerosas bajas, Hamad Mededovic también decidió con su equipo no estar en la selección de Serbia esta vez. Iremos con cinco jugadores, y el único miembro permanente y de larga duración de la selección nacional es Dušan Lajovic. Tiene mucha experiencia y lleva muchos años jugando esos torneos en tierra batida en Sudamérica, lo que le da esa experiencia”, dijo Troicki.

“Como dije, Hamad jugará torneos en Europa, defendiendo los puntos ganados en Marsella el año pasado, donde disputó la final en cemento. Además, Kecmanovic decidió hace tiempo no jugar torneos en tierra batida durante este periodo, y además está defendiendo una gran cantidad de puntos, casi 500, por lo que decidió quedarse cemento. Quizás lo más triste sea Laslo Djere. Un gran jugador en tierra batida, tuvo excelentes resultados en Sudamérica. Esperaba que pudiera, que se uniera al equipo en el último minuto, pero el problema es físico. Tiene un problema en la pierna que le ha estado molestando durante mucho tiempo; no está al 100% y no puede responder a la convocatoria. Intentará jugar torneos en Sudamérica, pero junto con el equipo médico, decidió que es demasiado pronto para que juegue la Copa Davis”, añadió.

Tanto Chile como Serbia continúan con sus entrenamientos este lunes 2 de febrero. El viernes 6 de febrero se jugarán los dos primeros partidos de singles, mientras que el sábado 7 se programaron el encuentro de dobles y los eventuales partidos restantes de singles. En ambas jornadas, el inicio de la competencia está fijado para las 18 horas, con apertura de puertas desde las 15:00.