Este fin de semana comenzó una la nueva edición de la Copa Chile, con los clubes de la Primera B como protagonistas. El torneo que tiene como vigente campeón a Huachipato inició su versión 2026 el pasado viernes.

La competición junta a los 32 equipos de la Liga de Ascenso y la Liga de Primera al igual que en su versión pasada. Sin embargo, ahora no entregará un cupo directo a Copa Libertadores, sino que el ganador deberá enfrentarse al tercero del campeonato nacional por el Chile 4.

Con goleadas de Iquique y Santa Cruz: los equipos de Primera B abren los fuegos de la Copa Chile

Las escuadras del Ascenso fueron las encargadas de abrir los fuegos de la fase de grupos este fin de semana. En el primer duelo, Deportes Antofagasta se impuso ante Cobreloa por 2-1. En el estadio Calvo y Bascuñán, los Pumas se quedaron con los tres puntos gracias al doblete de Brayan Hurtado (52′ y 90+6′) por el Grupo C.

En la jornada del sábado, Deportes Puerto Montt y Deportes Temuco igualaron 1-1 en el primer duelo del Grupo H. En el estadio Regional de Chinquihue, los conjuntos sureños se repartieron los puntos con los goles de Juan Jaime (44′) y Sebastián Campos (47′).

Por el Grupo B, Deportes Copiapó venció por la cuenta mínima a San Luis de Quillota. Gracias al tanto de Fabián Tabilo (54′), los Leones de Atacama sumaron de a tres en el estadio Bicentenario Luis Valenzuela. Los nortinos comparten grupo con Universidad Católica y Everton, que este fin de semana tienen partidos en el arranque del torneo de Primera.

En el penúltimo choque del sábado, Deportes Santa Cruz goleó por 4-1 a Magallanes por el Grupo G. En el estadio Municipal Joaquín Muñoz, los tantos fueron de Diego Arias (3′), Cristian Pardo en dos ocasiones (78′ y 90+5′) y Nicolás Barrios (82′).

Deportes Iquique se impuso por 4-0 a San Marcos de Arica en el inicio del Grupo A. En el Tierra de Campeones, Franco Ledesma (30′) abrió la cuenta, le siguió Edson Puch (60′), Bayron Barrera (61′) y Álvaro Ramos (83′) para sellar la goleada.

La próxima fecha de la Copa Chile se jugará en el siguiente fin de semana, con los duelos de vuelta entre los mismos clubes.