Conoce los grupos de la Copa Chile 2026: Colo Colo, la U y la UC tienen definidos sus rivales en el tradicional torneo
Ya está definida la conformación de las zonas del tradicional certamen.
La Copa Chile toma forma. Ya son oficiales los grupos de la edición 2026 del tradicional certamen, que volverá a reunir a clubes de Primera División y Primera B en un formato que contempla fase grupal y eliminación directa.
El torneo contará con la participación de 32 equipos, distribuidos en ocho grupos de cuatro integrantes cada uno. Los dos mejores de cada zona avanzarán a los octavos de final, instancia desde la cual la competencia se definirá en llaves de eliminación directa.
La edición anterior tuvo un cierre dramático: el pasado 10 de diciembre, Huachipato se coronó campeón tras vencer a Deportes Limache en una intensa final disputada en Rancagua, que se resolvió mediante lanzamientos penales. A poco más de un mes de aquel desenlace, el certamen proyecta su nueva temporada.
Grupos Zona Norte
- Grupo A
San Marcos
Deportes Iquique
Coquimbo Unido
Deportes Limache
- Grupo B
Universidad Católica
Deportes Copiapó
San Luis
Everton
- Grupo C
Deportes Antofagasta
Cobreloa
Cobresal
Deportes La Serena
- Grupo D
Universidad de Chile
Unión San Felipe
Santiago Wanderers
Unión La Calera
Grupos Zona Sur
- Grupo E
Colo Colo
Deportes Recoleta
Unión Española
O’Higgins
- Grupo F
Rangers
Curicó Unido
Ñublense
Universidad de Concepción
- Grupo G
Deportes Santa Cruz
Magallanes
Palestino
Audax Italiano
- Grupo H
Deportes Temuco
Deportes Puerto Montt
Huachipato
Deportes Concepción
Cambios estructurales
La Copa Chile también estrenará un nuevo sistema de premios internacionales. El ganador de la Copa de la Liga será quien obtenga el cupo Chile 3. En tanto, el campeón de la Copa Chile deberá disputar un partido definitorio ante el tercer lugar de la tabla anual de la Liga de Primera 2026. El vencedor de ese cruce se quedará con el cupo Chile 4 para la Copa Libertadores, mientras que el perdedor accederá a la Copa Sudamericana.
Distribución de cupos internacionales
- Copa Libertadores
Chile 1: Campeón del Torneo
Chile 2: Segundo del Torneo
Chile 3: Campeón de la Copa de la Liga 2026
Chile 4: Ganador del duelo entre el tercero del Torneo y el campeón de la Copa Chile 2026
- Copa Sudamericana
Chile 1: Cuarto del Torneo
Chile 2: Quinto del Torneo
Chile 3: Sexto del Torneo
Chile 4: Perdedor del duelo entre el tercero del Torneo y el campeón de la Copa Chile 2026
