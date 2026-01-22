SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Conoce los grupos de la Copa Chile 2026: Colo Colo, la U y la UC tienen definidos sus rivales en el tradicional torneo

    Ya está definida la conformación de las zonas del tradicional certamen.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Lucas Mujica
    El Consejo de Presidentes de la ANFP aprueba las bases y los grupos de la nueva Copa Chile. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La Copa Chile toma forma. Ya son oficiales los grupos de la edición 2026 del tradicional certamen, que volverá a reunir a clubes de Primera División y Primera B en un formato que contempla fase grupal y eliminación directa.

    El torneo contará con la participación de 32 equipos, distribuidos en ocho grupos de cuatro integrantes cada uno. Los dos mejores de cada zona avanzarán a los octavos de final, instancia desde la cual la competencia se definirá en llaves de eliminación directa.

    La edición anterior tuvo un cierre dramático: el pasado 10 de diciembre, Huachipato se coronó campeón tras vencer a Deportes Limache en una intensa final disputada en Rancagua, que se resolvió mediante lanzamientos penales. A poco más de un mes de aquel desenlace, el certamen proyecta su nueva temporada.

    Grupos Zona Norte

    • Grupo A

    San Marcos

    Deportes Iquique

    Coquimbo Unido

    Deportes Limache

    • Grupo B

    Universidad Católica

    Deportes Copiapó

    San Luis

    Everton

    • Grupo C

    Deportes Antofagasta

    Cobreloa

    Cobresal

    Deportes La Serena

    • Grupo D

    Universidad de Chile

    Unión San Felipe

    Santiago Wanderers

    Unión La Calera

    Grupos Zona Sur

    • Grupo E

    Colo Colo

    Deportes Recoleta

    Unión Española

    O’Higgins

    • Grupo F

    Rangers

    Curicó Unido

    Ñublense

    Universidad de Concepción

    • Grupo G

    Deportes Santa Cruz

    Magallanes

    Palestino

    Audax Italiano

    • Grupo H

    Deportes Temuco

    Deportes Puerto Montt

    Huachipato

    Deportes Concepción

    Cambios estructurales

    La Copa Chile también estrenará un nuevo sistema de premios internacionales. El ganador de la Copa de la Liga será quien obtenga el cupo Chile 3. En tanto, el campeón de la Copa Chile deberá disputar un partido definitorio ante el tercer lugar de la tabla anual de la Liga de Primera 2026. El vencedor de ese cruce se quedará con el cupo Chile 4 para la Copa Libertadores, mientras que el perdedor accederá a la Copa Sudamericana.

    Distribución de cupos internacionales

    • Copa Libertadores

    Chile 1: Campeón del Torneo

    Chile 2: Segundo del Torneo

    Chile 3: Campeón de la Copa de la Liga 2026

    Chile 4: Ganador del duelo entre el tercero del Torneo y el campeón de la Copa Chile 2026

    • Copa Sudamericana

    Chile 1: Cuarto del Torneo

    Chile 2: Quinto del Torneo

    Chile 3: Sexto del Torneo

    Chile 4: Perdedor del duelo entre el tercero del Torneo y el campeón de la Copa Chile 2026

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoCopa ChileANFPConsejo de Presidentes

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ad portas del cónclave del Socialismo Democrático con la DC: PS alude a unidad progresista y PPD reitera que habrá dos oposiciones

    Ordenan el arresto del hijo del expresidente boliviano Luis Arce tras no comparecer ante tribunal

    FNE respalda nueva propuesta de contratación presentada por MetroPago y descarta riesgos para la libre competencia

    Incendios forestales: Gobierno ha aplicado 2 mil fichas FIBE y anuncia entrega de bonos de recuperación desde el sábado

    De Biobío a Maule: las regiones más vapuleadas por los incendios forestales durante la temporada 2025-2026

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio

    Lo más leído

    1.
    Lucas Cepeda emprende el vuelo: Colo Colo acepta millonaria oferta del Elche y vende a su principal figura

    Lucas Cepeda emprende el vuelo: Colo Colo acepta millonaria oferta del Elche y vende a su principal figura

    2.
    Emiliano Vecchio confirma su salida de Unión Española: “El club no cumplió con nada de lo que habíamos pactado”

    Emiliano Vecchio confirma su salida de Unión Española: “El club no cumplió con nada de lo que habíamos pactado”

    3.
    Locura azul después de la llegada de Juan Martín Lucero: la U vende 10 mil abonos en un día y se acerca a la meta

    Locura azul después de la llegada de Juan Martín Lucero: la U vende 10 mil abonos en un día y se acerca a la meta

    4.
    El Betis se juega más que la clasificación ante PAOK: el millonario botín que espera a Pellegrini en la Europa League

    El Betis se juega más que la clasificación ante PAOK: el millonario botín que espera a Pellegrini en la Europa League

    5.
    Suspenso hasta el final: el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio tropiezan en la Europa League

    Suspenso hasta el final: el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio tropiezan en la Europa League

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Ad portas del cónclave del Socialismo Democrático con la DC: PS alude a unidad progresista y PPD reitera que habrá dos oposiciones
    Chile

    Ad portas del cónclave del Socialismo Democrático con la DC: PS alude a unidad progresista y PPD reitera que habrá dos oposiciones

    Incendios forestales: Gobierno ha aplicado 2 mil fichas FIBE y anuncia entrega de bonos de recuperación desde el sábado

    De Biobío a Maule: las regiones más vapuleadas por los incendios forestales durante la temporada 2025-2026

    FNE respalda nueva propuesta de contratación presentada por MetroPago y descarta riesgos para la libre competencia
    Negocios

    FNE respalda nueva propuesta de contratación presentada por MetroPago y descarta riesgos para la libre competencia

    Trump demanda a JPMorgan y a Jamie Dimon por cierre de sus cuentas bancarias en 2021

    El valor de la humildad en tiempos convulsos

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio
    Tendencias

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    Conoce los grupos de la Copa Chile 2026: Colo Colo, la U y la UC tienen definidos sus rivales en el tradicional torneo
    El Deportivo

    Conoce los grupos de la Copa Chile 2026: Colo Colo, la U y la UC tienen definidos sus rivales en el tradicional torneo

    El gran paso de Chile Rugby: inaugura el “centro de entrenamiento más avanzado de Sudamérica”

    Suspenso hasta el final: el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio tropiezan en la Europa League

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Isabel Pantoja celebrará 50 años de carrera musical en el Gran Arena Monticello
    Cultura y entretención

    Isabel Pantoja celebrará 50 años de carrera musical en el Gran Arena Monticello

    “Vinos & vinilos”: escucha lo nuevo de Ana Tijoux junto a DJ Dacel

    El cine de Brasil de nuevo por la gloria: El agente secreto consigue cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026

    Ordenan el arresto del hijo del expresidente boliviano Luis Arce tras no comparecer ante tribunal
    Mundo

    Ordenan el arresto del hijo del expresidente boliviano Luis Arce tras no comparecer ante tribunal

    Estados Unidos nombró a su nueva jefe de misión para Venezuela tras captura de Maduro

    Por qué el “marco de acuerdo” sobre Groenlandia anunciado por Trump es recibido con escepticismo por Europa

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer