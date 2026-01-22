Conoce los grupos de la Copa Chile 2026: Colo Colo, la U y la UC tienen definidos sus rivales en el tradicional torneo

El Consejo de Presidentes de la ANFP aprueba las bases y los grupos de la nueva Copa Chile.

La Copa Chile toma forma. Ya son oficiales los grupos de la edición 2026 del tradicional certamen, que volverá a reunir a clubes de Primera División y Primera B en un formato que contempla fase grupal y eliminación directa.

El torneo contará con la participación de 32 equipos, distribuidos en ocho grupos de cuatro integrantes cada uno. Los dos mejores de cada zona avanzarán a los octavos de final, instancia desde la cual la competencia se definirá en llaves de eliminación directa.

La edición anterior tuvo un cierre dramático: el pasado 10 de diciembre, Huachipato se coronó campeón tras vencer a Deportes Limache en una intensa final disputada en Rancagua, que se resolvió mediante lanzamientos penales. A poco más de un mes de aquel desenlace, el certamen proyecta su nueva temporada.

Grupos Zona Norte

Grupo A

San Marcos

Deportes Iquique

Coquimbo Unido

Deportes Limache

Grupo B

Universidad Católica

Deportes Copiapó

San Luis

Everton

Grupo C

Deportes Antofagasta

Cobreloa

Cobresal

Deportes La Serena

Grupo D

Universidad de Chile

Unión San Felipe

Santiago Wanderers

Unión La Calera

Grupos Zona Sur

Grupo E

Colo Colo

Deportes Recoleta

Unión Española

O’Higgins

Grupo F

Rangers

Curicó Unido

Ñublense

Universidad de Concepción

Grupo G

Deportes Santa Cruz

Magallanes

Palestino

Audax Italiano

Grupo H

Deportes Temuco

Deportes Puerto Montt

Huachipato

Deportes Concepción

Cambios estructurales

La Copa Chile también estrenará un nuevo sistema de premios internacionales. El ganador de la Copa de la Liga será quien obtenga el cupo Chile 3. En tanto, el campeón de la Copa Chile deberá disputar un partido definitorio ante el tercer lugar de la tabla anual de la Liga de Primera 2026. El vencedor de ese cruce se quedará con el cupo Chile 4 para la Copa Libertadores, mientras que el perdedor accederá a la Copa Sudamericana.

Distribución de cupos internacionales

Copa Libertadores

Chile 1: Campeón del Torneo

Chile 2: Segundo del Torneo

Chile 3: Campeón de la Copa de la Liga 2026

Chile 4: Ganador del duelo entre el tercero del Torneo y el campeón de la Copa Chile 2026

Copa Sudamericana

Chile 1: Cuarto del Torneo

Chile 2: Quinto del Torneo

Chile 3: Sexto del Torneo

Chile 4: Perdedor del duelo entre el tercero del Torneo y el campeón de la Copa Chile 2026