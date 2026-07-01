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    Chile se toma los podios de la décima versión de Torrencial Chile by UTMB 2026

    El evento de trail running más importante del país convocó a cerca de tres mil competidores de diversas latitudes del mundo en la Región de Los Ríos.

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    El Deportivo

    Tras una intensa semana de actividades que integraron trail running competitivo, desafíos recreativos, paneles técnicos y un destacado seminario enfocado en el desarrollo e innovación femenina en el outdoor, concluyó de manera exitosa la décima edición de Torrencial Chile by UTMB. El emblemático certamen de carreras de montaña que fue organizado de forma íntegra por la Corporación Deportiva Nimbus Outdoor.

    El evento ratificó su posición como la competencia de trail running más importante de Chile y se consolidó como una parada obligatoria para los principales exponentes del continente. Los exigentes trazados destacaron no solo por su complejidad técnica, sino también por el imponente entorno natural que ofrece la Selva Valdiviana, la Costa de la región, los bosques nativos frondosos y las características condiciones climáticas de la zona, que configuraron una atmósfera de fiesta deportiva de principio a fin.

    Carlos Sotomayor, presidente de Nimbus Outdoor, expresó su satisfacción por el desarrollo del evento, demostrando un salto de calidad y organización respecto a ediciones anteriores. “Celebrar de buena forma la décima versión requería del equipo un esfuerzo, que necesita de muchos meses de planificación y una energía extra para el equipo de 200 personas que despliegan todo su talento para asegurar el éxito de la competencia”.

    Además, resaltó el aporte que el evento desarrollo del territorio, explicando que este tipo de evento, junto con internacionalizar el destino Valdivia y Región de Los Ríos, dinamiza la economía regional y el turismo durante la temporada baja, rompiendo de esta forma la estacionalidad.

    Por segundo año consecutivo, Torrencial formó parte del prestigioso calendario global de la UTMB World Series, circuito internacional que agrupa a cerca de 60 carreras en el mundo y que entrega cupos directos para las finales mundiales que se disputan anualmente en Chamonix, Francia. En este sentido, la cita valdiviana se alza como la única carrera con esta certificación en territorio nacional, sumándose al selecto grupo de sedes latinoamericanas integradas por Argentina, Brasil, México y Ecuador.

    Entre las novedades de este año figuró la extensión del programa a cuatro jornadas de actividades deportivas, ampliando los recorridos que conectaron la Selva Valdiviana con la Isla Teja, el Fundo Teja Norte e incorporando el Parque Collico de empresas Arauco como epicentro de las distancias de 21K y 44K. Asimismo, el evento mantuvo su rol de vinculación comunitaria a través de las largadas recreativas para adultos mayores y niños; esta última, denominada “Torrencial Kids”, se consagró como la corrida infantil más masiva del circuito internacional UTMB, reuniendo a aproximadamente 600 participantes.

    Resultados Generales por Distancia

    Distancia 6 Kilómetros

    • Damas:

    1. Tamara Esperguel (Chile)

    2. Florencia Muñoz (Chile)

    3. Constanza Soto (Chile)

    • Varones:

    1. César Abreu (Venezuela)

    2. Franco Mansilla (Argentina)

    3. Jaime López (Chile)

    Distancia 12 Kilómetros (Nocturna)

    • Damas:

    1. Isidora Rojas (Chile)

    2. Yicssel Valentina Llancapani Cárdenas (Chile)

    3. Saray Hadlay Torres Quelenante (Chile)

    • Varones:

    1. Carlos Crisóstomo (Chile)

    2. Giovanni Pardo (Chile)

    3. Matías Becerra (Chile)

    Distancia 21 Kilómetros

    • Damas:

    1. Ignacia Vergara (Chile)

    2. Antonia Sánchez (Chile)

    3. Katherine Cañete (Chile)

    • Varones:

    1. Sebastián Roble (Chile)

    2. Diego Díaz (Chile)

    3. Nicolás Palacios (Chile)

    Distancia 44 Kilómetros

    • Damas:

    1. Constanza Leal (Chile)

    2. Reyna Rivera (México)

    3. María José Saavedra (Chile)

    • Varones:

    1. Matías Barros (Chile)

    2. José Pablo Salazar (Chile)

    3. Nicolás Guaiquin (Chile)

    Distancia 65 Kilómetros

    • Damas:

    1. Mariana Fernández (Argentina)

    2. Elizabeth Fuentes (Chile)

    3. Sofía Cofré (Chile)

    • Varones:

    1. Nicolás Benavides (Chile)

    2. Brian Palacios (Argentina)

    3. Juan Pablo Llanos (Chile)

    Distancia 100 Kilómetros

    • Damas:

    1. Tamara Véliz (Chile)

    2. Laura Gordiola (Argentina)

    3. Carla Fuenzalida (Chile)

    • Varones:

    1. Luis Valle (Chile)

    2. Víctor Canto (Perú)

    3. Miguel Muñoz (Chile)

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