Claudio Borghi y el apoyo de los jugadores de Colo Colo a Almirón: “Que se rompan el lomo cuando corresponde”

Se acabó la teleserie. O al menos por el momento. Este martes Colo Colo ratificó la continuidad de Jorge Almirón en la banca del club luego de intensas tratativas para desvincularlo. De esta manera, el adiestrador argentino dirigirá a los albos esta noche en el duelo ante Atlético Bucaramanga, en el último encuentro por la fase de grupos de la Copa Libertadores, certamen en el que los albos ya están eliminados.

“Hoy (ayer) después del directorio, conversando con el entorno de Jorge, hemos dado la apreciación de que seguiremos trabajando juntos y Jorge seguirá siendo el director técnico de Colo Colo de aquí en adelante”, informó Mosa a los medios este miércoles.

La molestia de Borghi

La continuidad de Almirón generó diversas reacciones. Una de las más llamativas fue la de Claudio Borghi, histórico DT que con los albos consiguió el primer tetracampeonato registrado en el fútbol chileno.

Foto: Dragomir Yankovic/Photosport DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

El Bichi se refirió a los gestos de los futbolistas del Cacique en los últimos días, quienes han manifestado su apoyo al bonaerense: “No me gustan los apoyos de los jugadores una vez que te echan. Que se rompan el lomo en la cancha“, comenzó diciendo en ESPN.

“¿Para que después digan ‘no, era un gran entrenador, una gran persona’? No, rómpete el romo cuando corresponde y si me echan, no me saludes si quieres“, añadió.

Bucaramanga y La Calera

Además del mencionado duelo ante Bucaramanga de este jueves, los albos quieren seguir escalando puestos en la tabla de posiciones de la Liga de Primera luego del buen triunfo sobre Unión Española.

Por la fecha 13 visitan a Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán. Los Cementeros llegan a esta jornada en el séptimo lugar de la tabla, con 18 unidades, cuatro más que los de Macul.

El compromiso está pactado para el domingo 1 de junio a las 17.30 horas.