¿Colo Colo lejos de la Sudamericana? ¿La U se despide de la Libertadores? Así quedó la tabla de la Liga de Primera

¿Colo Colo a la Sudamericana? ¿La U se despide de la Libertadores? Así quedó la tabla de la Liga de Primera.

Finalizó la vigesimoquinta jornada de la Liga de Primera. Coquimbo Unido dio un paso más a su primer título, mientras que la UC se afianza en el cupo del Chile 2 a la Copa Libertadores. Más atrás está la U, hoy en puesto de Sudamericana.

Colo Colo, en tanto, sufrió ante Limache y la opción de meterse en un torneo internacional se ve lejano en Macul.

Cabe recordar que el campeón del torneo, junto con el segundo y tercer lugar, además del vencedor de la Copa Chile 2025, obtendrán los boletos para la Libertadores 2026. En tanto, las escuadras que finalicen entre el cuarto y el séptimo puesto accederán a la Copa Sudamericana. En la parte baja de la clasificación, los dos equipos que terminen en los últimos lugares descenderán directamente a la Primera B.

Revisa la tabla