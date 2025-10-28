¿Colo Colo lejos de la Sudamericana? ¿La U se despide de la Libertadores? Así quedó la tabla de la Liga de Primera
Revisa los detalles de la clasificación.
Finalizó la vigesimoquinta jornada de la Liga de Primera. Coquimbo Unido dio un paso más a su primer título, mientras que la UC se afianza en el cupo del Chile 2 a la Copa Libertadores. Más atrás está la U, hoy en puesto de Sudamericana.
Colo Colo, en tanto, sufrió ante Limache y la opción de meterse en un torneo internacional se ve lejano en Macul.
Cabe recordar que el campeón del torneo, junto con el segundo y tercer lugar, además del vencedor de la Copa Chile 2025, obtendrán los boletos para la Libertadores 2026. En tanto, las escuadras que finalicen entre el cuarto y el séptimo puesto accederán a la Copa Sudamericana. En la parte baja de la clasificación, los dos equipos que terminen en los últimos lugares descenderán directamente a la Primera B.
Revisa la tabla
|Posición
|Equipo
|Puntos
|Partidos jugados
|Dif. de gol
|1
|Coquimbo Unido
|62
|25
|+26
|2
|Universidad Católica
|48
|25
|+17
|3
|O’Higgins
|44
|25
|+3
|4
|Audax Italiano
|43
|25
|+6
|5
|Universidad de Chile
|42
|24
|+22
|6
|Palestino
|42
|25
|+9
|7
|Cobresal
|41
|25
|+3
|8
|Colo Colo
|35
|25
|+9
|9
|Huachipato
|32
|25
|-2
|10
|Ñublense
|30
|25
|-9
|11
|Unión La Calera
|29
|25
|-3
|12
|Deportes La Serena
|24
|25
|-15
|13
|Deportes Limache
|22
|25
|-8
|14
|Everton
|22
|24
|-12
|15
|Unión Española
|20
|25
|-19
|16
|Deportes Iquique
|15
|25
|-27
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.