    El Deportivo

    Comienza oficialmente la temporada: ANFP confirma a los árbitros para las semifinales de la Supercopa

    Los partidos se empezarán a definir el primer título de la temporada se disputará entre martes y miércoles, ambos en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

    Rodrigo Fuentealba 
    Rodrigo Fuentealba
    La UC y Huachipato abrirán la Supercopa, el próximo martes. FOTO: Photosport. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    La temporada 2026 del fútbol chileno toma cuerpo. El primer título del año será la Supercopa que estrenará un nuevo formato, con cuatro clubes en competencia, cuya semifinal se disputará íntegramente la próxima semana en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

    La ANFP ya confirmó la programación del torneo que se disputará en formato de cuadrangular en la casa de Everton. Un certamen que tendrá al campeón y al subcampeón de la Liga de Primera, Coquimbo Unido y Universidad Católica, respectivamente.

    La otra parte del cuadro final la completan el monarca de la Copa Chile, Huachipato, además del finalista de la competencia, el club Deportes Limache, que cayó en los penales en el duelo disputado en el estadio El Teniente de Rancagua.

    La idea original en el organismo rector del fútbol chileno era disputar cuatro duelos en el Sausalito, finalmente se declinó la idea de tener un encuentro por el tercer lugar. Así, solo se jugarán las dos semifinales y el encuentro de la definición por el título.

    La opción de que fueran cuatro equipos fue acordada entre la ANFP y el operador televisivo Warner, fórmula que replica el modelo que popularizó la Supercopa de España, todo para aumentar la cantidad de partidos que se juegan durante el año.

    Partidos y árbitros

    Confirmada la programación del campeonato, los cruzados debutan frente a los acereros. Enfrentamiento que se disputará el martes 20 de enero, a las 19:00 horas. Respecto del cuerpo arbitral, el duelo será dirigido por Franco Jiménez, secundado por Claudio Urrutia, Manuel Marín y Claudio Díaz; este último como cuarto árbitro.

    Un día después de ese estreno, el miércoles 21 y a la misma hora, Coquimbo Unido se medirá a Limache. Mathias Riquelme será el juez central del choque, secundado por Alejandro Molina y Carlos Venegas, con Cristian Galaz como cuarto hombre.

    La final está prevista para el domingo 25 de enero a las 19 horas, en el mismo recinto, cotejo en el que se medirán los ganadores de ambas llaves para definir al nuevo monarca.

