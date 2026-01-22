SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con Alejandro Tabilo y Christian Garin: la camada chilena dirá presente en el ATP de Río de Janeiro

    El torneo brasileño, único de esta categoría en Sudamérica, reunirá a figuras del circuito y tendrá nuevamente a dos representantes nacionales en su cuadro principal.

    Por 
    Madelynne Alegría
    Con Alejandro Tabilo y Christian Garin: la camada chilena dirá presente en el ATP de Río de Janeiro.

    Luego de su participación en el Abierto de Australia, los tenistas chilenos buscan recomponerse en el circuito tras el complicado inicio de temporada. Alejandro Tabilo (79° en el ranking ATP) y Christian Garin (82°) fueron confirmados para disputar el ATP 500 de Río de Janeiro, certamen que se desarrollará entre el 14 y el 22 de febrero en el Jockey Club Brasileiro.

    La organización del torneo dio a conocer la lista oficial de inscritos para la duodécima edición del Río Open, el único ATP 500 que se juega en Sudamérica. En el cuadro principal aparecen 24 jugadores con entrada directa, entre ellos los chilenos, quienes volverán a competir en uno de los escenarios más relevantes del continente.

    Tabilo y Garin jugarán el Río Open justo después de la Copa Davis.

    Inicio de temporada

    En los últimos días, Tabilo fue eliminado en la primera ronda del Australian Open, tras caer ante el francés Quentin Halys (83°) en Melbourne. Además, se quedó sin entrenador en pleno inicio de temporada, lo que pone el foco en su retorno a las pistas preparando el calendario en canchas de tierra batida que se aproxima.

    Distinto es el contexto para Gago, quien guarda un vínculo especial con el certamen brasileño. El tenista nacional fue campeón del Río Open en 2020, título que se transformó en uno de los momentos más importantes de su carrera y que lo posicionó como una de las figuras del tenis sudamericano en ese periodo.

    El cuadro principal del torneo contará con 32 plazas, con acceso por ranking, invitaciones y jugadores provenientes de la clasificación. Entre los nombres más destacados figuran el italiano Lorenzo Musetti (5°) el argentino Sebastián Báez (36°), bicampeón del certamen, además de Matteo Berrettini (57°) y Gael Monfils (110°).

    El paso por Río será clave dentro de la gira sudamericana y servirá como el primer desafío para los tenistas chilenos, justo después de la serie de Copa Davis ante Serbia, que se jugará en la primera semana de ferbero. Con Tabilo y Garin confirmados, Chile volverá a tener protagonismo en un torneo que ha sido fundamental para el desarrollo del tenis en la región.

    Lee también:

    Más sobre:TenisPolideportivoAlejandro TabiloRio Open 2026ChileBrasilJockey Club BrasileiroATP 500SudaméricaChristian GarinAbierto de Río de Janeiro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El cine de Brasil de nuevo por la gloria: El agente secreto consigue cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026

    La tragedia en imágenes: tercera jornada de búsqueda e identificación en la población Ríos de Chile tras el devastador incendio

    Lluvia de documentos en el FA: sectores de Jackson, Echecopar, Boccardo y Toro reflexionan sobre el rol opositor

    Llegó la hora de Luis Hermosilla: Fiscalía cierra investigación de caso Factop-Audio y alista acusación

    Constanza Castillo (RN), la subsecretaria que se desplegará con el ministro José García en el Congreso

    No se aceptan comunistas ni frenteamplistas: PS cita al Socialismo Democrático y la DC a cónclave de coordinación

    Lo más leído

    1.
    Gert Weil critica nombramiento de Natalia Duco: “Quisiera saber cómo reaccionará ante un caso de dopaje como ministra”

    Gert Weil critica nombramiento de Natalia Duco: “Quisiera saber cómo reaccionará ante un caso de dopaje como ministra”

    2.
    La Liga de Primera se transmitirá por la televisión abierta: TNT Sports y Canal 13 anuncian acuerdo

    La Liga de Primera se transmitirá por la televisión abierta: TNT Sports y Canal 13 anuncian acuerdo

    3.
    Lucas Cepeda emprende el vuelo: Colo Colo acepta millonaria oferta del Elche y vende a su principal figura

    Lucas Cepeda emprende el vuelo: Colo Colo acepta millonaria oferta del Elche y vende a su principal figura

    4.
    El Betis se juega más que la clasificación ante PAOK: el millonario botín que espera a Pellegrini en la Europa League

    El Betis se juega más que la clasificación ante PAOK: el millonario botín que espera a Pellegrini en la Europa League

    5.
    Emiliano Vecchio confirma su salida de Unión Española: “El club no cumplió con nada de lo que habíamos pactado”

    Emiliano Vecchio confirma su salida de Unión Española: “El club no cumplió con nada de lo que habíamos pactado”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    La tragedia en imágenes: tercera jornada de búsqueda e identificación en la población Ríos de Chile tras el devastador incendio
    Chile

    La tragedia en imágenes: tercera jornada de búsqueda e identificación en la población Ríos de Chile tras el devastador incendio

    Lluvia de documentos en el FA: sectores de Jackson, Echecopar, Boccardo y Toro reflexionan sobre el rol opositor

    Llegó la hora de Luis Hermosilla: Fiscalía cierra investigación de caso Factop-Audio y alista acusación

    El valor de la humildad en tiempos convulsos
    Negocios

    El valor de la humildad en tiempos convulsos

    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que rebaja las contribuciones a adultos mayores

    Crece número de locales comerciales disponibles para arriendo en Providencia

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina
    Tendencias

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    ¿Qué tan saludable es el aceite de oliva y cuáles son sus beneficios?

    Todos referentes y exseleccionados de Perú: tres jugadores de Alianza Lima son denunciados por abuso sexual en Uruguay
    El Deportivo

    Todos referentes y exseleccionados de Perú: tres jugadores de Alianza Lima son denunciados por abuso sexual en Uruguay

    Con Alejandro Tabilo y Christian Garin: la camada chilena dirá presente en el ATP de Río de Janeiro

    Con dos importantes tapadas: Gabriel Maureira se lleva los aplausos de Colo Colo tras su actuación contra Peñarol

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    El cine de Brasil de nuevo por la gloria: El agente secreto consigue cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026
    Cultura y entretención

    El cine de Brasil de nuevo por la gloria: El agente secreto consigue cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026

    Nominaciones a los Oscar 2026: las sorpresas, las omisiones y el récord de Pecadores

    El virtuoso del piano Danor Quinteros llega a Teatro CA660

    Por qué el “marco de acuerdo” sobre Groenlandia anunciado por Trump es recibido con escepticismo por Europa
    Mundo

    Por qué el “marco de acuerdo” sobre Groenlandia anunciado por Trump es recibido con escepticismo por Europa

    Zelensky anuncia conversaciones a tres bandas con EE.UU. y Rusia en Emiratos Árabes Unidos para el fin de la guerra en Ucrania

    Diario británico asegura que Delcy Rodríguez comprometió cooperación con EE.UU. tras la captura de Maduro

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer