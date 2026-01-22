Con Alejandro Tabilo y Christian Garin: la camada chilena dirá presente en el ATP de Río de Janeiro.

Luego de su participación en el Abierto de Australia, los tenistas chilenos buscan recomponerse en el circuito tras el complicado inicio de temporada. Alejandro Tabilo (79° en el ranking ATP) y Christian Garin (82°) fueron confirmados para disputar el ATP 500 de Río de Janeiro, certamen que se desarrollará entre el 14 y el 22 de febrero en el Jockey Club Brasileiro.

La organización del torneo dio a conocer la lista oficial de inscritos para la duodécima edición del Río Open, el único ATP 500 que se juega en Sudamérica. En el cuadro principal aparecen 24 jugadores con entrada directa, entre ellos los chilenos, quienes volverán a competir en uno de los escenarios más relevantes del continente.

Tabilo y Garin jugarán el Río Open justo después de la Copa Davis.

Inicio de temporada

En los últimos días, Tabilo fue eliminado en la primera ronda del Australian Open, tras caer ante el francés Quentin Halys (83°) en Melbourne. Además, se quedó sin entrenador en pleno inicio de temporada, lo que pone el foco en su retorno a las pistas preparando el calendario en canchas de tierra batida que se aproxima.

Distinto es el contexto para Gago, quien guarda un vínculo especial con el certamen brasileño. El tenista nacional fue campeón del Río Open en 2020, título que se transformó en uno de los momentos más importantes de su carrera y que lo posicionó como una de las figuras del tenis sudamericano en ese periodo.

El cuadro principal del torneo contará con 32 plazas, con acceso por ranking, invitaciones y jugadores provenientes de la clasificación. Entre los nombres más destacados figuran el italiano Lorenzo Musetti (5°) el argentino Sebastián Báez (36°), bicampeón del certamen, además de Matteo Berrettini (57°) y Gael Monfils (110°).

El paso por Río será clave dentro de la gira sudamericana y servirá como el primer desafío para los tenistas chilenos, justo después de la serie de Copa Davis ante Serbia, que se jugará en la primera semana de ferbero. Con Tabilo y Garin confirmados, Chile volverá a tener protagonismo en un torneo que ha sido fundamental para el desarrollo del tenis en la región.