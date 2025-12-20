SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Con asistencia de Marcelino Núñez: Ipswich vence al Sheffield y escala a puestos de playoffs en el Championship

    El chileno aportó con un pase gol en la victoria por 3-1 ante el Wednesday. Otros compatriotas, como Ben Brereton y Lawrence Vigouroux, también fueron titulares en la segunda división de Inglaterra.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Marcelino Núñez dio una asistencia en el triunfo de Ipswich Town ante Sheffield Wednesday.

    Marcelino Núñez tuvo una destacada jornada con el Ipswich Town. En el duelo frente al Sheffield Wednesday, correspondiente a la fecha 22 del Championship de Inglaterra, el chileno entregó una asistencia clave para construir la victoria por 3-1, que los encumbra a la tercera posición, en zona de playoffs para el ascenso a la Premier League.

    En el desarrollo del trámite, los Potros lograron ponerse en ventaja gracias a un tanto de Cédric Kipré, a los 33 minutos. Luego, en el segundo tiempo, fue el turno de la aparición del formado en Universidad Católica, quien aportó con su faceta asistidora (ya lleva cinco pases de gol en la campaña): a los 60′, el jugador nacional condujo el balón por el centro del campo y habilitó a Jaden Philogene, que entró en solitario por la izquierda y fusiló al meta rival.

    Si bien hubo un descuento para los Búhos, obra de Liam Cooper a los 71′, el Ipswich supo cerrar la faena gracias al gol del alivio de Jack Clarke (87′) y se llevó los tres puntos en Portman Road. Así, sumaron 37 unidades y se colocaron a cinco del Middlesbrough, elenco que permanece segundo y que se está quedando con el último boleto directo a la división de honor del fútbol inglés. El Coventry City, con 48 puntos, es sólido líder.

    Más acción de los chilenos

    En paralelo a la participación de Marcelino Núñez, otros chilenos también vieron minutos en la jornada del Championship. El primero en entrar a la cancha fue el portero Lawrence Vigouroux, quien fue titular en el triunfo por 2-1 del Swansea City frente al Wrexham. Los Cisnes se ubicaron en el lugar 19° con 29 unidades.

    Por otra parte, Ben Brereton también fue titular en su escuadra y jugó 77 minutos con el Derby County, que empató 1-1 contra el Portsmouth. El elenco del chileno-inglés está 12° con 31 puntos.

