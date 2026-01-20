SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Con el estreno de la UC: la nueva Supercopa sube el telón de la temporada 2026 del fútbol chileno

    El renovado formato de la competencia da su puntapié inicial este martes, en Sausalito. Ante Huachipato, la Católica de Daniel Garnero jugará su primer partido del año. Los cruzados, que cerraron el plantel, no han tenido amistosos.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    El duelo entre Huachipato y la UC abre la nueva Supercopa. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    La temporada 2026 del fútbol chileno sube el telón. Vuelve la actividad oficial. Cuando las pretemporadas están en pleno desarrollo, este martes 20 arranca la nueva Supercopa, en su 14ª edición. Ya no es el tradicional duelo entre los campeones del año anterior, que en el país se desarrolla desde 2013. Ahora adopta un nuevo formato, tipo Final Four, en el marco del acuerdo entre la ANFP y TNT Sports, que aspira a tener más actividad durante el año.

    El estadio Sausalito recibirá este mini torneo que contempla tres partidos: dos semifinales y la final. El primer duelo tiene a Huachipato, campeón de la Copa Chile, enfrentando a Universidad Católica, segundo en la tabla de la Liga de Primera.

    Para el miércoles está programado el choque de Coquimbo Unido, el monarca del Campeonato Nacional, ante Deportes Limache, el subcampeón de la Copa Chile. Los ganadores se enfrentarán el domingo 25, en Viña del Mar.

    El estreno de la UC

    Para la Católica de Daniel Garnero, la Supercopa es parte de la pretemporada. Porque no ha sumado amistosos hasta la fecha. Debió rechazar la invitación para la Serie Rio de La Plata, en Uruguay, porque se superponía con el Final Four de Sausalito. Es el único de los participantes de este cuadrangular que no ha jugado. Después del duelo ante los acereros se verá si fue una decisión correcta o no.

    Lo cierto es que el primer apretón del año será en un choque oficial, dentro de una temporada exigente. La Supercopa es una de las cinco competencias que tendrá el cuadro franjeado. Se agrega la Liga de Primera, la Copa Chile, la Copa de la Liga y la Copa Libertadores. Ante un notorio crecimiento en la cantidad de partidos, Garnero planteó desde el año pasado la necesidad de contar con un plantel mucho más amplio.

    Además de renovar a quienes finalizaban contrato en 2025 (Eugenio Mena, Jhojan Valencia, Branco Ampuero, Gary Medel, Fernando Zampedri, Darío Melo, Clemente Montes, Agustín Farías y Tomás Asta-Buruaga), salvo Eduard Bello, se movió consiguiendo los fichajes de Justo Giani, Jimmy Martínez, Bernardo Cerezo, Matías Palavecino y Juan Ignacio Díaz.

    Aunque el sentir de los hinchas sea que al plantel le falta algo (un relevo de Zampedri, por ejemplo), Cruzados cerró la puerta. Fue José María Buljubasich quien confirmó que el club no seguirá en la búsqueda de refuerzos, como el extremo, pese a que no sigue el venezolano Bello, por quien Garnero pidió su continuidad. “Hoy, al menos, estamos contentos con el plantel que tenemos y ahí se termina esa búsqueda”, declaró el exarquero.

    Los estudiantiles tienen una oportunidad de quedar en solitario en la cima del palmarés de la Supercopa de Chile. Al día de hoy, tanto la UC como Colo Colo son los más ganadores de este cetro, con cuatro títulos.

    Como está señalando con anterioridad, el cuadro cruzado llegará sin amistosos. Su rival tuvo un partido el sábado, igualando 0-0 con Coquimbo Unido en la Tarde Acerera. En el caso de la otra llave, los piratas también se enfrentaron a Deportes Concepción, ganando por 2-1. Mientras que Limache derrotó 2-0 a Everton el sábado pasado, en el marco de la Noche Oro y Cielo.

