    Eduard Bello se despide de la UC: “Tenía todas las ganas y el deseo de continuar”

    A través de sus redes sociales, el futbolista venezolano publicó un mensaje de despedida de la Católica, reconociendo sus intenciones de continuar en Chile. Su futuro está en Atlético Nacional de Medellín.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Eduard Bello se despide de la UC: "Tenía todas las ganas y el deseo de continuar"

    Definitivamente, Eduard Bello no jugará en Universidad Católica durante 2026. Luego de finalizar su préstamo en la UC, terminó por rescindir con Barcelona de Ecuador, el dueño de su carta, y su próximo destino será Colombia. El venezolano jugará en Atlético Nacional de Medellín, uno de los grandes del país. Pese a que el deseo de Daniel Garnero era la continuidad del llanero, finalmente no se concretó su permanencia en la precordillera.

    Durante esta jornada, Bello se manifestó a través de sus redes sociales. Lo hizo para despedirse de los cruzados, donde estuvo una temporada y acabó siendo una pieza importante en el equipo, sobre todo desde que Garnero se hizo cargo, en reemplazo de Tiago Nunes. Emitió un comunicado a través de su Instagram.

    “Agradecido con Dios por permitirme ser parte de la historia de esta hermosa institución, Universidad Católica, de la cual me llevo un cariño muy especial en mi corazón”, comienza diciendo la publicación del exjugador de Deportes Antofagasta.

    En la nota, confiesa que su intención era seguir en el equipo estudiantil. También lo mezcla con mensajes cristianos, citando a la Biblia. “Triste porque tenía todas las ganas y el deseo de continuar, pero las cosas no se pudieron concretar. Romanos 8:28 nos enseña que todo obra para bien conforme al propósito de Dios, por lo que siempre estaré agradecido”, dice.

    “Mi agradecimiento a la directiva, cuerpo técnico, staff, compañeros y a toda la gente del club que realiza un trabajo silencioso pero fundamental. Muchas gracias también a la hinchada por el apoyo y el cariño que me demostraron durante este año. Les deseo un año grandioso y que logren cada uno de sus objetivos. Que Dios los bendiga. Desde ahora, tendrán un hincha más”, finalizó el mensaje de Bello.

    En 2025, el seleccionado venezolano disputó 31 partidos con Católica, completando un total de 1788 minutos. Registró siete goles y tres asistencias.

    La despedida de Eduard Bello de la UC.

