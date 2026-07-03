Con España en la memoria: figura de Cabo Verde avisa cómo frenará a Lionel Messi y Argentina en el Mundial

La gran revelación del Mundial 2026 se enfrentará a uno de los principales candidatos al título. En Miami, la sorprendente Cabo Verde intentará dar un nuevo batacazo cuando se vea las caras con la selección de Argentina, por un cupo en los octavos de final.

El combinado africano ya sabe lo que es tumbar a los gigantes. En el Grupo H de la cita planetaria, los Tiburones Azules dieron la nota al empatar con la España de Lamine Yamal en el debut y, como si no fuera poco, dejaron al borde de la eliminación a la Uruguay de Marcelo Bielsa. De hecho, en el caso de la Celeste, la igualdad sí les pasó factura y contribuyó a que quedaran fuera en la primera ronda.

Ahora, el oponente no será nada menos que los vigentes monarcas del mundo. La Albiceleste viene encumbrada tras finalizar con puntaje perfecto en el Grupo J. Sin embargo, pese al favoritismo con el que cargan los pupilos de Lionel Scaloni, en Cabo Verde no se achican.

En una entrevista con el sitio Marca, Diney Borges, zaguero titular del cuadro isleño, dio a conocer la ilusión que mantiene el plantel en la antesala del duelo con los transandinos. “No sé si lo han seguido, pero en la Selección hemos tenido un lema durante todo este Mundial: 1% de posibilidades, 99% de fe. Ese lema es el que nos ha traído hasta aquí y es el mismo que llevaremos a este partido. Si no creyéramos en ganar, está claro que ni siquiera saldríamos al campo. Creemos que es posible sorprender a Argentina, aunque también sabemos que será un partido de una enorme dificultad. Tenemos que mantener la humildad siempre", dijo.

El defensor central tendrá la responsabilidad de seguir a Lionel Messi y evitar que siga acrecentando su récord como goleador en la historia de los Mundiales. Por este motivo, el futbolista de 31 años revela cómo hará para detener el poderío de La Pulga. “Es un enorme privilegio enfrentarse a jugadores de la calidad de Messi. Es un futbolista extraordinario, uno de los mejores de la historia del fútbol, pero cuando empiece el partido nadie estará pensando en eso. Estaremos pensando en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestra infancia, en el pueblo caboverdiano y, sobre todo, en cómo podemos neutralizar al rival como equipo. Argentina es una Selección fenomenal, con varios jugadores de nivel mundial, además de Messi. Tenemos que estar atentos a todos“, advirtió.

En Cabo Verde avisan el plan para detener a Messi y Argentina. Foto: selección de Argentina en X.

En Cabo Verde toman como inspiración la gran actuación del estreno, donde rescataron un épico 0-0 contra la Roja europea. “Son dos selecciones diferentes y ambas son candidatas al título. Ya nos enfrentamos a España y somos plenamente conscientes de las dificultades que tuvimos. Supimos sufrir, fuimos humildes y demostramos ser un equipo muy concentrado y unido. Contra Argentina, la receta tendrá que ser la misma. Los jugadores son diferentes y también sus características, pero sabemos que tendremos que estar a un nivel muy alto para poder competir contra ellos. Estamos centrados en nosotros, en ser competitivos, y estoy seguro de que volveremos a hacer un partido serio y, sobre todo, que haga sentir orgulloso a todo Cabo Verde", remató.

Tras este diálogo, en el elenco africano solo piensan en una cosa: en el Estado de Florida, el viernes a las 18:00 horas de Chile, irán por la hazaña más grande de su historia.