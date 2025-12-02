Con lanzamiento de fuegos artificiales: barristas de la U interrumpen el duelo ante Coquimbo

El ambiente es tenso en el estadio Santa Laura. Este martes, por la fecha 29 de la Liga de Primera, Universidad de Chile recibe a Coquimbo Unido. Todo ocurre justo después de que se ratificara la salida de Gustavo Álvarez para la próxima temporada, quien ha efectuado ácidas declaraciones hacia Azul Azul.

Este martes, los hinchas de la U llegaron hasta el recinto de Independencia con varias formas de mostrar su descontento. Un lienzo gigante que se colgó en el sector norte del estadio dice: “En Chile la fiesta es un delito. No más derecho de admisión”. En tanto, en otro se lee: “Dirigente ineptos”.

Además, a estas manifestaciones se sumó la entonación de cánticos durante varios momentos de la tarde. “Dirigentes, la conch... a ver si se dan cuenta que no los quiere nadie”.

La interrupción del partido

Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Sin embargo, lo más tenso ocurrió en el minuto 13 del partido ante los Piratas. También desde el sector norte, barristas de la U lanzaron fuegos artificiales y bombas de estruendo, las cuales están prohibidas en los estadios nacionales. La acción duró más de cinco minutos, instantes en los que el juez Diego Flores prefirió detener las acciones para que los futbolistas no corrieran peligro.