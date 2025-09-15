Con Marcelo Bielsa en las tribunas: el grosero error de Brayan Cortés que le costó un gol a Peñarol en la liga uruguaya

Una complicada jornada tuvo el portero Brayan Cortés en la liga uruguaya. Este fin de semana Peñarol visitó a Liverpool y el ex Colo Colo se transformó en protagonista por un grosero error. En tanto, en las tribunas, Marcelo Bielsa, el técnico de la Celeste, se anotó como espectador.

El partido comenzó de la mejor manera para Peñarol, pue se puso arriba en el marcador recién en el minuto 15 del partido con la anotación de Javier Méndez.

Sin embargo, en los 19 la defensa aurinegra no pudo despejar el balón y, en su intento para evitar un córner, Cortés intentó tomar el balón sobre la línea. Sin embargo, terminó complicado por el rebote de la pelota y la presión de un rival que alcanzó a quitarle el implemento. Lucas Acosta aprovechó el momento y marcó el 1-1 parcial.

El panorama empeoró poco después cuando Abel Hernández colocó en los 35′ el 2-1 parcial. La buena noticia para Peñarol y Cortés llegó en los 71′ cuando Maximiliano Olivera anotó el 2-2 definitivo.

Con este resultado, los carboneros logran mantenerse en el primer lugar del torneo de Clausura uruguayo con 16 puntos y con la ayuda de la diferencia de goles (+9) que los beneficia sobre Cerro Largo (+5) que posee las mismas unidades.

El próximo partido de Peñarol está programado para el domingo 21 de septiembre a partir de las 18.30 horas de Chile cuando enfrenten a Juventud.