El Deportivo

Marcelo Bielsa sorprende al sentarse sobre una pared para ver el duelo entre Liverpool y Peñarol

El técnico rosarino asistió al duelo que terminó igualado 2-2 y en el que Brayan Cortés cometió un feo error.

Pablo Retamal V. 
Pablo Retamal V.
Marcelo Bielsa vio el duelo entre Liverpool y Peñarol sentado sobre una pared. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

La Selección de Uruguay cerró hace pocos días las Eliminatorias empatando sin goles contra Chile en el Estadio Nacional. Para aquel duelo el técnico de los charrúas, Marcelo Bielsa, llamó a algunos jugadores pensando en las opciones que podría tener para enfrentar el Mundial de 2026.

Y la tarea sigue presente, pues este fin de semana asistió para presenciar el duelo entre Liverpool y Peñarol por la séptima fecha del torneo de Clausura 2025 de la liga uruguaya.

No solo llamó la atención su presencia, sino también la forma en la que lo hizo. En algunos momentos del duelo que acabó empatado 2-2 se le vio sentado sobre una de las paredes del estadio, pues el recinto se encontraba vendido a su máxima capacidad. “Amor por el juego”, destacaron.

El error de Brayan Cortés

El partido comenzó de la mejor manera para Peñarol, pue se puso arriba en el marcador recién en el minuto 15 del partido con la anotación de Javier Méndez.

Sin embargo, en los 19 la defensa aurinegra no pudo despejar el balón y, en su intento para evitar un córner, Cortés intentó tomar el balón sobre la línea. Sin embargo, terminó complicado por el rebote de la pelota y la presión de un rival que alcanzó a quitarle el implemento. Lucas Acosta aprovechó el momento y marcó el 1-1 parcial.

El panorama empeoró poco después cuando Abel Hernández colocó en los 35′ el 2-1 parcial. La buena noticia para Peñarol y Cortés llegó en los 71 cuando Maximiliano Olivera anotó el 2-2 definitivo.

Con este resultado, los carboneros logran mantenerse en el primer lugar del torneo de Clausura uruguayo con 16 puntos y con la ayuda de la diferencia de goles (+9) que los beneficia sobre Cerro Largo (+5) que posee las mismas unidades.

El próximo partido de Peñarol está programado para el domingo 21 de septiembre a partir de las 18.30 horas de Chile cuando enfrenten a Juventud.

Más sobre:FútbolMarcelo BielsaPeñarolLiverpoolBrayan Cortés

