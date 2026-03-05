SUSCRÍBETE
    Con un excapitán de la U a la cabeza: el efusivo festejo de Palestino que incluyó una cruel burla a los azules

    Los árabes dejaron en el camino a los estudiantiles en la Copa Sudamericana. La celebración incluyó una particular dedicatoria.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    El festejo de Palestino después de eliminar a la U (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Palestino dio el batacazo. El equipo árabe dejó en el camino a Universidad de Chile y revive los fantasmas en torno a la permanencia de Francisco Meneghini, aunque, en su caso, lo realmente trascendente es que avanza a la fase de grupos en la Copa Sudamericana.

    El beneficio es deportivo y económico. Los tricolores podrán medirse con algunos de los mejores equipos del continente, además de allegar importantes recursos, que servirán para fortalecer el plan institucional, que se ha traducido en importantes avances, como la inauguración de la iluminación artificial en el estadio Municipal de La Cisterna.

    Se trata, también, del primer éxito de Cristián Muñoz en la banca. La Nona arribó al club después de conseguir otro logro: conducir a Universidad de Concepción al retorno a Primera División.

    El festejo estuvo a la altura. Las muestras de felicidad de los futbolistas no se hicieron esperar. Hubo gritos, abrazos y, también, un llamativo cántico, que resonó con más fuerza en un Estadio Nacional mayoritariamente vacío.

    Los jugadores árabes no ocultaron su alegría. Tampoco se ahorraron una particular ‘dedicatoria’. “Un minuto del silencio para el chuncho que está muerto”, corearon intensamente en una parte de la celebración.

    En las imágenes que revela ESPN se observa a Ronnie Fernández, quien incluso portó la jineta de capitán de los laicos, participando del especial momento.

