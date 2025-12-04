VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    Con shows en vivo, Donald Trump y 42 de los 48 clasificados: las novedades del sorteo que enciende el Mundial 2026

    Este viernes, en Washington, se conocerán los 12 grupos de la Copa del Mundo del próximo año, quedando pendiente la disputa de los repechajes. Está confirmada la presencia del presidente de Estados Unidos, quien ha forjado una estrecha relación con Gianni Infantino.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia

    El Mundial de Norteamérica 2026 está a la vuelta de la esquina. Si bien la fase final de la mayor cita futbolística del planeta comenzará el 11 de junio del próximo año, en México, este viernes será una suerte de anticipo, la primera estación de una ruta que culminará el 18 de julio en Nueva York. Con 42 de los 48 participantes definidos, se realizará el sorteo de la Copa del Mundo, en el Centro Kennedy de Washington D.C., desde las 14 horas de Chile.

    Los equipos conocerán a sus rivales para la fase grupal y cómo se construirán las rondas de eliminación directa. Cabe recordar que este certamen tiene la gran novedad de una mayor presencia de equipos. Por ende, serán más partidos (de 64 a 104) y se añade una fase más en los “mata-mata”: dieciseisavos de final. O sea, una selección tendrá que pasar por ocho encuentros para llegar a la final. Como está mencionado, faltan casillas por completar. Quedan seis cupos disponibles vía repechajes, los que se determinarán en marzo: cuatro de Europa y dos intercontinentales (en el que está Bolivia como representante de la Conmebol).

    Hay aspectos que ya se saben antes del procedimiento. Por ejemplo, los bombos. Los tres anfitriones del Mundial (Canadá, México y Estados Unidos) aparecen en el pote 1, junto a las otras nueve selecciones mejor ubicadas en el último ranking FIFA, publicado el 19 de noviembre. Son las siguientes: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Los tres bombos restantes se ordenaron de acuerdo al mismo ranking FIFA. En el caso de los cupos pendientes, a dirimirse en la repesca, esos elencos cayeron al bombo 4.

    Lo otro que está preestablecido es el grupo de cada anfitrión. A México se le asignará la posición A1, a Canadá, B1, y a Estados Unidos, D1. Las otras nueve selecciones del primer bombo se irán asignando a la posición 1 del grupo en el cual resulten encuadradas.

    La FIFA “separa” a España y Argentina

    Este sorteo presentará una gran novedad. La FIFA lo argumenta para “garantizar el equilibrio competitivo”. ¿De qué se trata? Se han establecido dos cuadros separados hasta semifinales. Buscando una “distribución equilibrada de los equipos”, se aplicaron restricciones en el sorteo para las cuatro primeras del ranking FIFA, por ende las principales potencias. Entonces, España y Argentina (1ª y 2ª del escalafón) se asignarán de forma aleatoria a cuadros opuestos. El mismo principio se aplicará para Francia e Inglaterra (3ª y 4ª). Por lo tanto, si españoles y argentinos llegasen a ser primeros en sus respectivos grupos, no se enfrentarían antes de una eventual final.

    Un principio que permanece en el sorteo es que ningún grupo puede contener dos selecciones de la misma confederación, exceptuando la UEFA, al tratarse de 16 elencos. Cada zona contará, al menos, con un cuadro de Europa y como máximo dos. En los casos de los repechajes intercontinentales, también se aplicará a los tres equipos de cada cuadro que compita por las dos plazas del bombo 4. O sea, si Bolivia clasifica, no estará en un grupo con otro sudamericano.

    Tres de los cuatro debutantes en una Copa del Mundo están en el pote 4: Jordania, Cabo Verde y Curazao. Uzbekistán, el otro que se estrena en estas lides, entró en el bombo 3. Si bien este viernes se conocerán los 12 grupos del Mundial 2026, el calendario completo del certamen (incluyendo horario y estadio) se confirmará este sábado 6.

    La presencia de Trump

    Los presentadores del evento serán la supermodelo alemana Heidi Klum (quien hizo esta misma labor para el sorteo de la Copa del Mundo 2006) y los actores Kevin Hart y Danny Ramírez. “El Mundial tiene la capacidad única de unir el mundo, y formar parte de esa magia otra vez, en un escenario aún más grande con tres países anfitriones y 48 selecciones, es un privilegio indescriptible”, mencionó Klum al sitio de la FIFA.

    El evento tendrá actuaciones en vivo de Andrea Bocelli y Robbie Williams, quienes actuarán con la artista norteamericana Nicole Scherzinger. En el caso del cantante británico, no es la primera ocasión en la que participa de un evento mundialista, toda vez que fue protagonista de la ceremonia inaugural de Rusia 2018. Una vez concluido el sorteo, se espera por la presentación del grupo Village People, para interpretar su icónica canción Y.M.C.A.

    Donald Trump participó de la premiación del Mundial de Clubes, que ganó el Chelsea.

    Quienes confirmaron su presencia son los jefes de Estado de los países anfitriones. Donald Trump, quien ha forjado una estrecha relación con Gianni Infantino, será uno de los principales invitados. Incluso, se ha llegado a anticipar que pueda recibir un premio “FIFA de la Paz”, destinado a una personalidad que haya hecho cosas “excepcionales y extraordinarias” para evitar conflictos en el mundo.

    También estará el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

    Los bombos del sorteo

    Bombo 1

    Canadá (sede)

    México (sede)

    Estados Unidos (sede)

    España

    Argentina

    Francia

    Inglaterra

    Brasil

    Portugal

    Países Bajos

    Bélgica

    Alemania

    Bombo 2

    Croacia

    Marruecos

    Colombia

    Uruguay

    Suiza

    Japón

    Senegal

    Irán

    Corea del Sur

    Ecuador

    Austria

    Australia

    Bombo 3

    Noruega

    Panamá

    Egipto

    Argelia

    Escocia

    Paraguay

    Túnez

    Costa de Marfil

    Uzbekistán

    Qatar

    Arabia Saudita

    Sudáfrica

    Bombo 4

    Jordania

    Cabo Verde

    Ghana

    Curazao

    Haití

    Nueva Zelanda

    Playoff Europa A (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia-Herzegovina)

    Playoff Europa B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania)

    Playoff Europa C (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo)

    Playoff Europa D (Dinamarca, Macedonia del Norte, Rep. Checa o Irlanda)

    Playoff FIFA 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo)

    Playoff FIFA 2 (Bolivia, Surinam o Irak)

