    El Deportivo

    Con un gol de Salomón Rodríguez: Colo Colo sufre una nueva derrota en amistoso internacional

    El Cacique cayó por 2-0 contra el Montevideo City Torque con una anotación del exjugador albo.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Colo Colo continúa preparándose para enfrentar la temporada 2026. Después de la reciente caída por 3-2 contra Alianza Lima, la escuadra dirigida por Fernando Ortiz tuvo un nuevo enfrentamiento este lunes contra Montevideo City Torque.

    El conjunto uruguayo acabó quedándose con la victoria del duelo disputado a puertas cerradas. El duelo, que se prolongó por 70 minutos, contó con las anotaciones de Esteban Obregón y Salomón Rodríguez, jugador que dejó al Cacique para poder sumar minutos a modo de préstamo.

    Cabe señalar que en este encuentro se priorizó el trabajo de los futbolistas que no fueron titulares contra Alianza Lima. Es decir, un elenco alternativo.

    Ahora, Colo Colo debe prepararse para enfrentar el que será su último gran partido preparativo. Por la Serie río de La Plata los albos tendrán que chocar contra Peñarol este miércoles 21 de enero desde las 21.00 horas en el estadio Centenario.

    Una despedida con autocrítica

    Una vez que Salomón Rodríguez fue anunciado como nuevo refuerzo del Montevideo City Torque, el delantero se dio el tiempo para evaluar su desempeño en el Cacique, dejando una fuerte autocrítica.

    “Feliz, creo que por ahí no cumplí con las expectativas, pero bueno, buscaré sumar minutos, buscar rodaje y nada... el objetivo es ese, volver a jugar y a competir”, reconoció en diálogo con radio Cooperativa.

    También intentó explicar las razones de su bajo rendimiento en la competencia nacional. “¿Qué faltó? Yo creo que un poco de todo. Por ahí no se me dieron las cosas, pero bueno, ahora buscaré tratar de cambiar el aire y volver de la mejor manera”, continuó el ariete.

    Y para volver a tomar las buenas sensaciones, ahora se reencontrará con una liga que ya conoce bastante. “Es un desafío para mí. Conozco el fútbol uruguayo, tengo a mi familia cerca, mis amigos cerca, creo que es un buen cambio, un buen aire para volver a ganar confianza”, apuntó.

    Por último, dejó un mensaje para los fanáticos de Colo Colo. “Agradecerle, agradecerle por el cariño de siempre y nada... por ahí no cumplí con sus expectativas, pero bueno, volveré de la mejor manera”, aseguró el delantero.

    Aníbal Mosa anticipó la salida

    Después de que el delantero anotara solo tres goles en los 26 partidos que disputó, uno solo por la Liga de Primera, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, había anticipado la salida del atacante desde Macul.

    Creemos que lo mejor es que reactive su carrera y tome un poco de oxígeno en otro club. Creemos que es lo mejor para el jugador y para la institución”, anunció el mandamás colocolino.

    “El tema de Salomón nosotros lo venimos conversando con su representante no ahora, sino que hace un par de semanas, meses”, agregó.

    También reconoció que se habían puesto al día con los pagos del ariete. “Antes que venciera una cuota en el mes de septiembre u octubre, nosotros llamamos al representante para decirle que necesitábamos buscar una solución. Buscamos una renegociación para el mes de marzo o abril, la cual fue aceptada”, sostenía.

    FútbolColo ColoSalomón RodríguezAmistoso

