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    Cristiano Ronaldo a la caza de cinco récords y un homenaje a Diogo Jota: Portugal salta a la cancha el Mundial ante RD Congo

    El cuadro lusitano salta a la cancha en el certamen planetario. CR7 se puede convertir en el primer jugador en anotar en seis Copas del Mundo. El duelo también estará marcado por el tributo al fallecido futbolista.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Cristiano Ronaldo a la caza de los récords y un homenaje a Diogo Jota: Portugal salta a la cancha el Mundial ante RD Congo. Attila Volgyi

    Portugal inicia este miércoles su participación en el Mundial. Enfrenta a República Democrática del Congo por el Grupo K. En la zona también están Uzbekistán y Colombia. El encuentro marcará el nuevo estreno de Cristiano Ronaldo en una Copa del Mundo. También el comienzo de un homenaje que la selección lusitana realizará durante el torneo en memoria de Diogo Jota.

    La presencia de CR7 vuelve a ser uno de los principales focos de atención. El delantero de 41 años disputará su sexto certamen planetario, una marca que compartirá con Lionel Messi. Desde su debut mundialista en Alemania 2006, el atacante ha estado presente en todas las ediciones.

    En ese período, Portugal alcanzó las semifinales en 2006, instancia en la que finalizó en el cuarto lugar. La mejor actuación del país sigue siendo el tercer puesto obtenido en Inglaterra 1966, con Eusébio como figura. Hoy Ronaldo busca tener una campaña destacada con su selección con la posibilidad de seguir ampliando su registro individual.

    Los récords que busca CR7

    Uno de los récords que ya posee Cristiano Ronaldo es el de jugador con más ediciones marcando goles. El Bicho anotó en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Es el único futbolista que ha marcado en cinco mundiales. Ahora tiene a la mano la chance de romper su propio récord.

    Luego existen otras marcas más complejas que Cristiano Ronaldo de todas formas quiere romper. La principal tiene que ver con el título: si Portugal es campeón, CR7 será el futbolista de mayor edad en conseguir el trofeo. Ese registro es del italiano Dino Zoff, quien levantó la Copa del Mundo en España 1982 con 40 años. Ronaldo ya tiene 41.

    Ronaldo en el camarín de Portugal. Foto: @selecaoportugal

    Otro récord que aparece en el horizonte es el de goleador histórico de los mundiales. El portugués acumula ocho anotaciones y necesitaría convertir ocho veces más para alcanzar los 16 del alemán Miroslav Klose. Claro que en ese listado está lejos de Kylian Mbappé (12) y Lionel Messi (13) que asoman como los favoritos para superar al germano.

    Aun así, si Cristiano Ronaldo llega a terminar como goleador del torneo también le establecerá un nuevo récord. Ningún máximo anotador de una Copa del Mundo lo ha logrado con una edad tan avanzada. El registro más alto corresponde al uruguayo Diego Forlán, goleador de Sudáfrica 2010 a los 31 años.

    Otra marca que podría igualar es la de más hat tricks. Cristiano Ronaldo registra uno, en el empate 3-3 ante España en Rusia 2018. Si logra otro triplete en esta edición alcanzará la línea de Sandor Kocsis, Just Fontaine, Gerd Müller y Gabriel Batistuta, los únicos jugadores con dos.

    El homenaje a Diogo Jota

    Durante todo el Mundial, los jugadores de Portugal utilizarán una pulsera con los colores de su bandera, el escudo de la federación y los nombres de los 26 integrantes de la convocatoria. En el reverso aparece Diogo Jota.

    La iniciativa surgió luego de que el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, entregara las pulseras al plantel. “Nos dejó a nosotros decidir si queríamos usarla y de qué manera. La recibimos con mucho cariño y decidimos usarla todos”, explicó Vitinha.

    El 3 de julio se cumplirá un año del fallecimiento de Jota, quien murió a los 28 años en un accidente de tránsito ocurrido en España junto a su hermano.

    El delantero disputó 49 partidos con la selección portuguesa y marcó 14 goles. Una lesión le impidió estar en Qatar 2022. Nunca alcanzó a disputar el Mundial.

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