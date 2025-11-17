BLACK SALE $990
    El Deportivo

    ¿Cuántos puestos subió Garin?: así quedaron los chilenos tras la nueva actualización del ranking ATP

    El tenista nacional se quedó con el título del Challenger de Montevideo, lo que le permitió dar un importante salto en la clasificación.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Christian Garin se instaló como la primera raqueta del país.

    Un importante salto en el ranking ATP dio Christian Garin tras el pasado fin de semana. El tenista nacional se coronó en el Challenger de Montevideo tras imponerse por 6-7 (3), 6-2 y 6-2 al peruano Ignacio Buse, consiguiendo el cuarto título de la temporada.

    Este triunfo le significó además conseguir importantes puntos que le permitieron escalar en la clasificación y con ello acceder de manera directa al primer Grand Slam de la temporada 2026.

    El chileno acumuló 100 puntos que le significaron subir 25 lugares en el escalafón transformándose en el nuevo número uno de Chile llegando al 80° puesto. De esta forma consiguió un lugar en el cuadro principal del Abierto de Australia.

    Por su lado, Alejandro Tabilo quedó ubicado en el lugar 81° y es seguido por Tomás Barrios que subió dos ubicaciones para quedar instalado 109°. A su vez, Nicolá Jarry mejoró una ubicación para ser el nuevo 121° del mundo.

    El contraste lo ofrece Matías Soto. El tenista nacional perdió 15 puntos lo que significó ceder 19 ubicaciones en la clasificación, por lo que ahora está en el 300° puesto.

    Un cambio en el Top 5 mundial

    En la parte alta de la clasificación, Carlos Alcaraz se mantiene como en número 1 del mundo, siendo seguido por el italiano Jannik Sinner. Más atrás aparecen el alemán Alexander Zverev, el serbio Novak Djokovic y ahora, en el quinto lugar, está el canadiense Feliz Auger-Allassime tras avanzar tres ubicaciones.

    Le siguen el estadounidense Taylor Fritz, el australiano Alex de Miñaur, el italiano Lorenzo Mussetti y Ben Shelton que cayó cuatro ubicaciones. El top 10 lo cierra el británico Jack Draper.

    La satisfacción de Sinner

    Este fin de semana Jannik Sinner consiguió convertirse en bicampeón del ATP Finals ante Carlos Alcaraz, derrotando al español por 7-6(4) y 7-5.

    Ambos se habían enfrentado en todas las finales de Grand Slam a lo largo del año, con un saldo de dos triunfos para cada uno: Abierto de Australia y Wimbledon para el italiano y Roland Garros y US Open para el hispano.

    Tras el duelo, Sinner compartió que “sobre todo siento que soy mejor jugador que el año pasado, creo que eso es lo más importante”. Añadió que “siempre digo y creo que si sigues trabajando e intentando ser mejor jugador, los resultados acaban llegando. Este año fue así”.

    Esta ha sido una temporada increíble y el año pasado también. Este año hice cuatro finales de Grand Slam, venir aquí y ganar, teniendo esta gran racha al final del año, es increíble”, continuó.

    Sobre los desafíos para el próximo año, comentó que “como siempre digo, ahora tenemos mucho tiempo para prepararnos para la próxima temporada, para estar lo mejor preparado posible. Sinceramente, ha sido una temporada increíble, con muchas victorias y no tantas derrotas. En todas las derrotas que tuve, intenté ver el lado positivo y evolucionar como jugador”.

    También abordó la relación que tiene con Alcaraz, con quien ha sostenido una dura rivalidad dentro de la pista. “Creo que Carlos tiene grandes amigos y yo también los tengo. Tiendes a relacionarte un poco más con la gente de tu país, porque es normal”.

    “Pero también hay otros jugadores con los que tengo buena relación como Jack Draper, Reilly Opelka... Pero con Carlos es un poco diferente por temas en pista. Tenemos una muy buena relación, una rivalidad… como quieras decirlo. Podemos hablar de todo. Creo que es genial. Somos buenos amigos fuera de la pista. Nos respetamos de una manera muy sana. También los equipos se llevan muy bien. Creo que hay buena armonía. Al mismo tiempo, está el trabajo y todo lo que hay detrás, con lo cual hay que encontrar el equilibrio”, concluyó.

