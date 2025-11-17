Los escándalos que remecieron el Mundial Sub 17 durante sus primeras eliminaciones directas

Los primeros duelos de eliminación directa del Mundial Sub 17, no pasaron inadvertidos. La eliminación de Alemania, a manos de Burkina Faso, fue el gran batacazo deportivo en la ronda que buscaba a las selecciones que disputarán los octavos de final de la cita planetaria.

Pero sin duda, el fin de semana estuvo marcado por la pelea campal que se produjo entre colombianos y franceses, al término del partido donde los galos dejaron en el camino a los sudamericanos.

Según la prensa cafetera, el incidente se produjo por las burlas de Christ Batola cuando los europeos marcaron los goles que selló su clasificación. “Todo lo sucedido se desencadenó después de que el número ’10′ de Francia en una jugada se tiró al piso, varios de los futbolistas de Colombia le reclamaron al árbitro (Filip Dujic) y a los instantes Batola se ríe, viene el segundo gol de ellos y siguió mofándose de los rivales”, publicó la cadena Gol.

Pero en Francia también reaccionaron y el diario L’Equipe aseguró que “la Federación Francesa de Fútbol ha decidido reaccionar: se ha presentado un informe ante la FIFA denunciando la agresión”. Y se espera que el ente rector aplique duras sanciones contra el combinado de esta parte del mundo.

L'équipe de France U17 a fait un rapport à la FIFA pour agression après les incidents à la fin du match contre la Colombie pic.twitter.com/R9PVM7HTmk — L'Équipe (@lequipe) November 15, 2025

Los escándalos que remecieron el Mundial Sub 17

Por otra parte, los mexicanos celebraron ante los argentinos su paso a la ronda de los 16 mejores. Ambos cuadros tuvieron una de las definiciones más intensas del fin de semana, pues igualaron a dos goles en el tiempo regular y en los penales, la escuadra azteca ganó por 5-4.

Y aunque en la cancha no hubo ninguna polémica, la controversia se desató fuera de ella. El diario Récord de los mexicanos le dedicó su portada a la victoria de los norteamericanos y tituló: “La cuenta, por favor”.

Luego en el texto explicativo de su encabezado, el medio le pegó con todo a los transandinos pues no se habían olvidado de las mofas que el combinado albiceleste le dedicó a su equipo, cuando los eliminó del Mundial Sub 20 hecho en nuestro país.

“Te quisiste burlar, Argentina, pero impulsaste al orgullo de México. Fueron tantas que tuvimos que aguantar, pero ya tocaba la nuestra y hoy tú estás fuera. El Tricolor con una actuación magistral desde los once pasos, se puso en Octavos de Final y enfrentará a Portugal”, lanzó el periódico deportivo.

Frases que se viralizaron rápidamente en redes sociales y que algunos usuarios tildaron de “xenofóbicas” y de incitar a la violencia. México debe enfrentar a los lusos este martes, a las diez de la mañana, y será parte de todos los encuentros de octavos que se jugarán dentro de la mencionada jornada.

Mira la portada del diario mexicano que se burló de los argentinos: