Curicó Unido vs. Universidad de Chile: día y hora del partido, y dónde ver por TV

Universidad de Chile visita a Curicó Unido con la ilusión de obtener su tercera victoria consecutiva. Por el lado de los torteros, el cuadro de Damián Muñoz espera reivindicarse como local tras perder por Copa Libertadores ante Cerro Porteño el martes recién pasado.

Cuándo juegan Curicó Unido vs. Universidad de Chile

El partido entre Curicó Unido y Universidad de Chile está programado para este viernes 24 de febrero a las 20:00 horas.

Dónde juegan Curicó Unido vs. Universidad de Chile

El partido entre Curicó Unido y Universidad de Chile se juega en el estadio La Granja.

Ver Curicó Unido vs. Universidad de Chile por TV

El partido entre Curicó Unido y Universidad de Chile lo puedes ver a través de la señal de TNT Sports HD y TNT Sports 2.

TNT Sports 2

Vtr: 165 (SD)

Dtv: 631 (SD)

Entel: 242 (SD)

Claro: 190 (SD)

Gtd/Telsur: 71 (SD)

Movistar: 486 (SD)

Tu Ves: 504 (SD)

Zapping: 104 (SD)

TNT SPORTS HD

Vtr: 855 (HD)

Dtv: 1631 (HD)

Entel: 243 (HD)

Claro: 490 (HD)

Gtd/Telsur: 845 (HD)

Movistar: 931 (HD)

Zapping: 99 (HD)

Ver Curicó Unido vs. Universidad de Chile por streaming

Por streaming, puedes seguir el partido entre Curicó Unido y Universidad de Chile a través de Estadio TNT Sports y TNT Sports Go. Además, puedes sintonizar las diferentes radios que cubren a los curicanos y estudiantiles.

La previa de la U

Si bien el arranque de Universidad de Chile no ha sido completamente ideal, dos victorias consecutivas (2-1 ante Magallanes y 1-0 sobre O’Higgins) tienen expectante al equipo de Mauricio Pellegrino en la parte alta de la tabla de posiciones. En efecto, los azules iniciarán la fecha en el cuarto puesto con 9 puntos, a tres del líder Huachipato (aunque los acereros tienen un partido menos).

Ahora, el conjunto estudiantil tiene una gran chance para lograr su tercer triunfo al hilo. Al frente estará Curicó Unido, elenco que podría acusar algún desgaste físico ya que el martes pasado enfrentó a Cerro Porteño por la Copa Libertadores (derrota 1-0 en el Estadio Monumental).

“Fue muy importante. Hacía rato que no ganábamos dos partidos seguidos. cortamos esa racha. Ayudó para seguir creciendo en lo grupal, en lo individual. Se ve un equipo mucho más fuerte. Los triunfos siempre nos ayudan”, aseguró Emmanuel Ojeda en la cuenta de Twitter de los azules sobre el momento del equipo.

En cuanto al partido de este viernes, declaró que “Curicó es un rival muy duro. Cuando lo enfrentamos el torneo pasado lo demostró. Tiene buenos jugadores. Nosotros apuntamos a hacer un mejor partido que el que pasó e ir a buscar la victoria”.

Por su parte, el entrenador Mauricio Pellegrino aseveró que “somos un equipo que se está conociendo y probando variantes. Eso no quiere decir que no seamos un equipo competente. Ante cualquier equipo damos pelea. Cuando uno habla de tres meses de trabajo, no siempre es mucho tiempo”.

Pellegrino se refirió a las situaciones de Cristián Palacios y de Juan Pablo Gómez. “El ‘Chorri’ tiene una lesión un poco más complicada. Por otro lado, Juan tiene que esperar tres semanas. Veo más cerca a Cristian de estar mejor”, cerró.

En cuanto al adversario, sostuvo que Curicó Unido “tiene jugadores buenos y competitivos. Siempre jugar (Libertadores) te hace llegar de mejor manera. Siempre se puede poner el doble de energía”.

Por el lado de los curicanos, ante Universidad de Chile esperan volver a las victorias. Por el torneo local, la escuadra albirroja viene de perder ante Unión La Calera 3-2 en la ciudad del cemento, 1-2 como local ante Deportes Copiapó, y a ello se le suma la derrota copera en Pedrero.