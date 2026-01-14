Creyó que había ganado, celebró y terminó perdiendo el partido: el increíble momento que se vivió en el Australian Open

Una curiosa situación se vivió en la fase clasificatoria del Abierto de Australia en el enfrentamiento entre el austriaco Sebastian Ofner y el estadounidense Nishesh Basavareddy.

Después de que el europeo se quedara con el primer set por 6-4 y el norteamericano hiciera lo propio en el segundo por el mismo resultado, el partido se extendió a una tercera manga.

Tras quedar igualados 6-6 en el último set, ambos competidores debieron ir al desempate. En esta instancia, Ofner llegó a colocarse 6-1 y creyó tener un punto de partido. Sin embargo, olvidó que se trataba de un super tie break que se juega hasta los 10 puntos, o hasta tener una diferencia de 2.

Por lo mismo, cuando el marcador llegó a 7-1 levantó los brazos en señal de celebración, mientras caminaba hacia la red para despedirse de su rival. En medio de esto, el juez de silla al notar la confusión le señaló que el tie break aún no acababa.

Y con ello vino la remontada de Basavareddy. El duelo se extendió hasta que el estadounidense consiguió dar vuelta el resultado e imponerse por 13-11, logrando así el paso a la última ronda de la qualy en la que peleará por el paso al cuadro principal contra el británico George Loffhagen.

When your brain calls match point before the umpire does... pic.twitter.com/r1i49K1k2V — #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2026

“Sabía que todavía quedaba tiempo... En un superdesempate siempre tienes una oportunidad, así que seguí creyendo”, comentó minutos después el norteamericano sobre la complicada victoria.

“Lo vi ponerse un poco tenso, pero las pelotas ya estaban bastante gastadas, así que cada peloteo era una guerra y ese fue mi enfoque principal: poner la mayor cantidad posible de pelotas en juego”, añadió.

Por su lado, Ofner se descargó en sus redes sociales. En Instagram compartió el video de la secuencia, acompañándolo con el mensaje “s**t happens”, como una manera de mostrar resignación ante lo sucedido en el Abierto de Australia.