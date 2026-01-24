Deportes Limache y San Luis de Quillota disputarán amistoso solidario por incendios en el sur del país

Deportes Limache y San Luis de Quillota anunciaron la realización de un partido amistoso solidario con el objetivo de recaudar fondos para ir en ayuda de las personas afectadas por los incendios forestales que han golpeado al sur de Chile.

El encuentro se disputará este domingo 25 de enero, a las 19 horas, en el estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota, y tendrá carácter benéfico, ya que la totalidad de lo recaudado será destinada a apoyar a los damnificados por los siniestros.

Desde Deportes Limache, su presidente César Villegas señaló que la iniciativa surge como una respuesta conjunta del fútbol ante la magnitud de la emergencia. “Como familia del fútbol no podemos estar indiferentes ante esta tragedia que está afectando a miles de personas que lo perdieron todo y por eso es que junto a San Luis vamos a disputar un partido amistoso para ayudar a nuestros compatriotas”, dijo.

“Todo lo recaudado irá en ayuda de quienes más necesitan de nuestro apoyo en estos duros momentos. Por eso queremos extender la invitación para que nos acompañen este domingo 25 de enero, a las 19 horas en el estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota, a este partido en beneficio donde además tendremos sorpresas para quienes asistan donde además contaremos con entradas a precios populares para recaudar lo que más se pueda e ir en ayuda de los damnificados”, agregó

La organización informó que el partido contará con entradas a precios accesibles con el objetivo de facilitar la asistencia del público y maximizar la recaudación. Los valores definidos son de mil pesos para Galería Arauco y Tribuna Pinto, diez mil pesos para Tribuna Preferencial en general y cinco mil pesos para niños, mientras que la Tribuna Butaca tendrá un valor de quince mil pesos. Las entradas estarán disponibles a través del sistema Ticketplus.cl.