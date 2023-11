El Betis de Pellegrini perdona al Sevilla y solo suma un amargo empate en el derbi andaluz

El Real Betis empató ante el Sevilla en una nueva edición del derbi andaluz. La escuadra de Manuel Pellegrini fue superior durante grandes pasajes del compromiso y recién en los últimos 20 minutos logró anotar. Sin embargo, un golazo de Ivan Rakitic evitó que sumaran de a tres. Con esto, quedan en la séptima posición de la tabla de la Primera División de España.

En la antesala del tradicional compromiso, el cuadro albiverde se enteraba de una baja importante. Durante la última semana, Claudio Bravo quedó descartado y el estratega sumó que es dificil que vuelva a jugar este año. “está contrariado, pero tiene experiencia, sabe lo que es el fútbol. Va a ser difícil que vuelva a jugar este año, seguramente para enero, dudo que antes”, expresaba el Ingeniero.

De esta forma, Francisco Vieites apareció como guardameta ante el Sevilla. El actual campeón de la Europa League no llegaba en un buen momento. De hecho, siguen muy complicados en la clasificación, al encontrarse en el decimotercer puesto. El Betis, en tanto, venía de cinco triunfos al hilo, algo que los hacía dejar atrás su complejo inicio de temporada.

La diferencia de presentes se notó en el campo (no en el marcador). Pese a que la posesión de la pelota fue un aspecto en el que ganó el exequipo de Gary Medel, las chances de abrir la cuenta fueron para los de Pellegrini. El volante Isco aparecía como un elemento importante. Aunque no lograban cerrar bien sus opciones. En total, registraron cinco remates al pórtico defendido por Marko Dmitrovic.

A los 15′, el Real Betis pensaba que el panorama se le aclaraba rápidamente. El lateral Héctor Bellerin se quedó en el área rescató una segunda pelota para marcar el 1-0. Parecía licito. Sin embargo, el VAR dijo que el tanto no subía al marcador debido a que había fuera de juego en el inicio de la jugada.

En el complemento, la intensidad decayó bastante. No obstante, el Sevilla tampoco aprovechó eso para hacerle daño a su tradicional contrincante. De esta forma, muchos llegaron a pensar que el tanto de Ayoze Pérez podía ser definitivo. A los 72′, un mal despeje del portero fue aprovechado por el extremo. El portero serbio era figura hasta ese momento y terminó siendo clave para que el rival anotara el 0-1.

Tras la apertura de la cuenta, el estadio Ramón Sánchez Pizjuán se silenció por completo. Los 42.222 espectadores presentes no pensaron que su equipo, por como se estaba dando el compromiso, lograra llegar a la paridad. Sin embargo, la jerarquía de Ivan Rakitic fue capaz de marcar la diferencia.

A falta de 12 minutos para el cierre, el ex Barcelona sacó un remate de otro partido. Un latigazo desde fuera del área que se coló en la escuadra. Ya que no lograban llegar construyendo, el subcampeón del mundo en Rusia 2018 dijo que la manera era probando suerte desde una posición lejana. Claro que el empate no llegó por fortuna, sino por su correcta pegada, la precisión que tuvo y el espacio que le otorgó la zaga de la visita.

Quizás con el gusto amargo de no haber podido ganar un encuentro que tuvieron a mano, los dirigidos por Manuel Pellegrini rescataron un punto como forasteros ante su clásico rival. Su próximo desafío será recibir a Las Palmas, con la idea de meterse en puestos de competición internacional.