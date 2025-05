Delantero del Nottingham Forest está en coma inducido tras un choque en un partido de la Premier League

Taiwo Awoniyi se encuentra en coma inducido y recibe cuidados intensivos luego de una cirugía de urgencia a la que fue sometido tras un choque contra el palo del arco en el empate 2-2 entre el Nottingham Forest y el Leicester City en la Premier League.

El ariete está con cuidados intensivos y, según información del Daily Mail, la lesión abdominal que sufrió con el impacto pudo haber puesto en riesgo su vida. El club británico confirmó el martes que el jugador de 27 años fue sometido a la operación tras confirmarse el lunes la gravedad.

Taiwo Awoniyi fue sometido a una cirugía de urgencia.

“La gravedad de la lesión de Taiwo Awoniyi es un poderoso recordatorio de los riesgos físicos que conlleva el fútbol y de por qué la salud y el bienestar de un jugador siempre deben ser nuestra prioridad. Este principio no es solo una política para nosotros, sino la profunda convicción de nuestro propietario. Para Evangelos Marinakis, esto no es solo un club, es una familia, y él nos inculca ese mensaje a todos”, señalaron desde la institución en un comunicado.

La reacción del propietario

El dueño del Nottingham había sido apuntado en Inglaterra por una supuesta discusión con el DT, Nuno Espírito Santo, por la salida del ariete, que dejó al equipo con 10 jugadores, ya que se habían producido las cinco modificaciones. Ahora, el club explicó la situación. “Cuando vio a nuestro jugador claramente incómodo se le hizo cada vez más difícil mantenerse al margen. Fue instintivo, humano y un reflejo de lo mucho que este equipo y su gente significan para él. Volvería a hacer lo mismo si un suceso tan desafortunado volviera a ocurrir. No hubo ningún enfrentamiento, ni con Nuno ni con los demás, ni en el campo ni dentro del estadio. Solo compartimos la frustración de que el equipo médico nunca debió haber permitido que el jugador continuara”, establecen.

“A la luz de esto, instamos a los ex entrenadores y jugadores, y otras figuras públicas del juego, a resistir la tentación de apresurarse a juzgar y a difundir noticias falsas en Internet, especialmente cuando no tienen todos los hechos y el contexto. La indignación infundada y mal informada, con el objetivo de generar interés personal en redes sociales, no beneficia a nadie, y menos aún al jugador lesionado. Exhortamos a estas voces influyentes a mostrar el mismo respeto por el bienestar de los jugadores que a menudo exigen de los demás. Que la preocupación prevalezca sobre los comentarios”, insisten en la misiva.