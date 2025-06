El desahogo de Marcelo Bielsa tras victoria de Uruguay: “Recuperamos algunos rasgos del ADN de este equipo”

Después de una victoria en los nueve partidos anteriores, la selección de Uruguay logró el triunfo ante Venezuela que deja al equipo solo a un paso de la Copa del Mundo 2026.

“La derrota con Paraguay en la fecha anterior encontró a nuestro equipo con rendimiento bajo. Ahora recuperamos algunos rasgos del ADN de este equipo, los que pudimos explotar y trabajar en común”, explicó Marcelo Bielsa, DT de la Celeste, tras el 2-0 en el Centenario.

Sin embargo, la lectura del rosarino sobre el mal momento del equipo fue lapidaria. De acuerdo con el argentino, el declive del juego de sus jugadores es responsabilidad suya.

“No hay explicación de estar nueve partidos sin ganar, debimos perder en Venezuela o Bolivia, partidos que deberíamos haberlos perdido. Otros que deberíamos haber ganado. A partir de la Copa América el equipo decayó. Que nos falten tres titulares y recurrir a un cuarto, contra Paraguay nos pasó en dos posiciones”, aseguró el técnico.

Asimismo, agregó que “si estas cosas no las dije antes fue porque eran justificaciones. Debido al enojo por esos malos resultados serían vistas como una excusa que no procede. En lo global, no me exime. Este es un grupo de jugadores de los que dispuse para llevar adelante la competencia con entrega y disposición total. La AUF nos da todos los recursos y tenemos que aprovecharlos. El rendimiento autoriza al resultado. Imaginar jugar mal es un recurso para ganar, para mí es uva deformación lo moral es tratar de jugar bien para ganar. Esa idea es la que intentamos siempre para consolidar la victoria y someter al rival”.

En la misma línea, el Loco completó que “los resultados son evidentes, si usted revisa la sucesión de cómo se han ido dando las cosas encontrará respuestas de cómo se ha dado este decaimiento. Jugar partidos con 14 menos de los futbolistas habituales, había una sucesión de hechos que pusieron ciertas condiciones”.

El partido

Respecto de los cambios en el segundo tiempo, aclaró que “hacemos una lectura diferente de las sustituciones, primero por torpeza de mi parte, por esto que me dice no debí proceder como lo hice. Tal vez agotamos ese cambio innecesariamente por la urgencia de lo que significaba una victoria hoy hace que interpretemos las cosas de una manera diferente. Sin embargo, eran los requerimientos que había en ese momento”.

Además, descartó que haya hecho ensayos sobre la marcha del duelo: “no podemos probar jugadores para un Mundial al cual no estamos clasificados. Escucho su argumento, pero no lo comparto. Un plan B no es recomponer las líneas con diferente cantidad de jugadores. Jugar con dos o tres centrales o línea de cinco no es un plan A o B”.

Y agregó que “los planes varían según las características de los jugadores para el desarrollo de las funciones. Poner uno o dos 9 no es que haya cambiado el plantel. Los equipos no ganan o pierden por esos detalles. Los partidos se ganan por jugadores con características distintas, pero interpretan la función para establecer el cambio de planes. Es cierto que tenemos déficit en ofensiva por el centro, sobre en el puesto del volante ofensivo central que en el fútbol actual es una especie en extinción. Nuestros extremos pudieron llevar peligro en las orillas”.