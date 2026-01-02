SUSCRÍBETE POR $1100
    El drástico cambio que vivirá Deportes Antofagasta en el estadio Calvo y Bascuñán para la temporada 2026

    El principal recinto de la ciudad nortina afrontará una transformación relevante tras la votación del Concejo Municipal.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    El drástico cambio que vivirá Deportes Antofagasta en el estadio Calvo y Bascuñán para la temporada 2026. PABLO QUIROZ/PHOTOSPORT

    El concejo municipal de Antofagasta aprobó la modificación presupuestaria que permitirá la remodelación de la cancha del estadio Calvo y Bascuñán. La iniciativa, presentada por el alcalde Sacha Razmilic, fue visada por siete votos a favor y tres en contra.

    El proyecto considera el reemplazo del césped natural por una carpeta de pasto sintético con certificación FIFA y World Rugby. Además, incluye la intervención de la pista atlética, con el objetivo de que cumpla los estándares exigidos por World Athletics.

    Según lo expuesto en la sesión, la ejecución de los trabajos requería una modificación presupuestaria por $3.400.000. El concejo aprobó el ajuste, lo que habilita la licitación.

    Vista interior del estadio Calvo y Bascuñán. MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORT

    El financiamiento, según dieron a conocer, provendrá de recursos asociados al litio, destinados a infraestructura. “Se condice con esta iniciativa que busca mejorar el recinto y que tenga un uso mayor por parte del deporte profesional, amateur y recreativo”, señalaron desde el municipio.

    Entre quienes apoyaron la iniciativa estuvieron los concejales Claudio Aguirre, Patricio Aguirre, Dinko Rendic, María Tapia, Carolina Rivera e Ignacio Pozo, además del alcalde Sacha Razmilic. En contra votaron los concejales Camilo Kong, Norma Leiva y Karina Guzmán.

    De acuerdo con el calendario preliminar presentado en la sesión, las obras comenzarían durante la semana del 14 de febrero. Los plazos de reapertura del recinto están previstaos entre agosto y septiembre de 2026. De esta forma, Deportes Antofagasta deberá salir de la ciudad para ejercer su localía, por lo menos, durante toda la primera rueda. En ocasiones anteriores se trasladaron a Calama e Iquique.

    La Federación de Rugby de Chile valoró la inclusión de estándares internacionales para ese deporte. “Estamos super contentos porque se va a cambiar la superficie de la cancha número 1 del estadio Regional. Esta es una cancha emblemática para la ciudad y el modernizarla, significa poder traer encuentros internacionales no solo para el fútbol, sino que también para el rugby”, señaló Úrsula Álvarez, Oficial Nacional de Desarrollo Femenino y Project Manager de la entidad del deporte de lf ovoltdn.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoPrimera BEstadio Calvo y BascuñánAntofagastaDeportes AntofagastaCalvo y Bascuñán

