El emotivo lienzo de los hinchas del Grosseto hacia Mauricio Pinilla tras su diagnóstico de cáncer.

Los hinchas del Grosseto dedicaron un lienzo de apoyo a Mauricio Pinilla luego de que el exdelantero informara que fue diagnosticado con cáncer de piel. El mensaje fue exhibido en el estadio del club italiano y posteriormente difundido por la propia institución en sus redes sociales.

“Fuerza Mauricio. Grosseto está contigo”, publicó el club junto a una fotografía del cartel. La relación entre Pinilla y la institución se remonta a su paso por el equipo durante la temporada 2009-2010 en la Serie B.

El chileno llegó a Italia en julio de 2009. En su única campaña en el club toscano, el delantero registró 24 goles en 24 partidos por el torneo de ascenso. Durante esa temporada, el exariete estableció una racha goleadora de 12 partidos consecutivos anotando. Al cierre del campeonato, el nacional terminó como segundo máximo goleador de la Serie B, solo por detrás de Éder, entonces jugador del Empoli.

El gesto de los hinchas del Grosseto se enmarca en el vínculo que el club y su fanaticada mantienen con Pinilla desde su paso por la institución. Ahora, la noticia de la enfermedad del exgoleador llegó a Italia. “Les voy a contar un momento importante de mi vida que estoy viviendo. Me detectaron una prostatitis, terminé en la clínica, me hicieron un montón de exámenes por unas manchas que me aparecieron en la piel y me detectaron cáncer de piel. Esto no lo había contado”, reveló hace algunos días en Metro TV.

“Lo pasé muy mal, estuve cuatro días internado en la clínica, imagínate que las defensas me salieron de mil en uno, me agarré cuatro veces influenza en cuatro semanas, una se me sobre infectó y fue como tener doble influenza, tenía 41 de fiebre, entré a la clínica delirando, no me acuerdo cómo entré”, añadió.

“Hoy día me siento espectacular, igual me dan una crisis de angustia de repente que tengo que tratarlas con medicamentos y los ansiolíticos son los que me han ayudado un montón a salir de estos momentos complicados, sigo con psicólogo, con psiquiatra, me trato, estoy atento, no aflojo”, cerró Pinilla.