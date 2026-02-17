SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El emotivo lienzo de los hinchas del Grosseto hacia Mauricio Pinilla tras su diagnóstico de cáncer

    El exdelantero tuvo un destacado paso por el club en la temporada 2009-2010.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El emotivo lienzo de los hinchas del Grosseto hacia Mauricio Pinilla tras su diagnóstico de cáncer.

    Los hinchas del Grosseto dedicaron un lienzo de apoyo a Mauricio Pinilla luego de que el exdelantero informara que fue diagnosticado con cáncer de piel. El mensaje fue exhibido en el estadio del club italiano y posteriormente difundido por la propia institución en sus redes sociales.

    “Fuerza Mauricio. Grosseto está contigo”, publicó el club junto a una fotografía del cartel. La relación entre Pinilla y la institución se remonta a su paso por el equipo durante la temporada 2009-2010 en la Serie B.

    El chileno llegó a Italia en julio de 2009. En su única campaña en el club toscano, el delantero registró 24 goles en 24 partidos por el torneo de ascenso. Durante esa temporada, el exariete estableció una racha goleadora de 12 partidos consecutivos anotando. Al cierre del campeonato, el nacional terminó como segundo máximo goleador de la Serie B, solo por detrás de Éder, entonces jugador del Empoli.

    El gesto de los hinchas del Grosseto se enmarca en el vínculo que el club y su fanaticada mantienen con Pinilla desde su paso por la institución. Ahora, la noticia de la enfermedad del exgoleador llegó a Italia. “Les voy a contar un momento importante de mi vida que estoy viviendo. Me detectaron una prostatitis, terminé en la clínica, me hicieron un montón de exámenes por unas manchas que me aparecieron en la piel y me detectaron cáncer de piel. Esto no lo había contado”, reveló hace algunos días en Metro TV.

    “Lo pasé muy mal, estuve cuatro días internado en la clínica, imagínate que las defensas me salieron de mil en uno, me agarré cuatro veces influenza en cuatro semanas, una se me sobre infectó y fue como tener doble influenza, tenía 41 de fiebre, entré a la clínica delirando, no me acuerdo cómo entré”, añadió.

    “Hoy día me siento espectacular, igual me dan una crisis de angustia de repente que tengo que tratarlas con medicamentos y los ansiolíticos son los que me han ayudado un montón a salir de estos momentos complicados, sigo con psicólogo, con psiquiatra, me trato, estoy atento, no aflojo”, cerró Pinilla.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalSerie BItaliaGrossetoMauricio Pinilla

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En prisión preventiva queda imputado por el robo del vehículo de la animadora Macarena Tondreau en Vitacura

    Bolsa de Santiago anota leve baja y sigue alejándose de sus máximos históricos

    Cordero y otras autoridades evalúan positivamente el control biométrico que instaló Perú en la frontera con Chile

    Cuál es la mejor canción del rock and roll según Elton John

    Municipalidad de Villa Alegre evalúa denunciar a Dino Gordillo

    Carabineros incauta más de 37 mil plantas y más de 1,2 toneladas de marihuana procesada

    Lo más leído

    1.
    Durará tres días: los ejes de las reuniones bilaterales entre Jaime Pizarro y Natalia Duco por el Ministerio del Deporte

    Durará tres días: los ejes de las reuniones bilaterales entre Jaime Pizarro y Natalia Duco por el Ministerio del Deporte

    2.
    Azul Azul ya lo mira de reojo: referentes del plantel de la U blindan a Paqui Meneghini

    Azul Azul ya lo mira de reojo: referentes del plantel de la U blindan a Paqui Meneghini

    3.
    “Cuando te has convertido en un equipo ganador, se nota”: España se rinde ante la racha del Betis de Pellegrini

    “Cuando te has convertido en un equipo ganador, se nota”: España se rinde ante la racha del Betis de Pellegrini

    4.
    El cambio de estilo del Betis implementado por Manuel Pellegrini sigue generando elogios en España: “Es más letal aún”

    El cambio de estilo del Betis implementado por Manuel Pellegrini sigue generando elogios en España: “Es más letal aún”

    5.
    Manuel Pellegrini pide mesura en el Betis por la Champions: “No debemos confundir un deseo con una realidad”

    Manuel Pellegrini pide mesura en el Betis por la Champions: “No debemos confundir un deseo con una realidad”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    Gala de Viña 2026: cuándo es el evento, horario y dónde ver la transmisión en vivo

    Gala de Viña 2026: cuándo es el evento, horario y dónde ver la transmisión en vivo

    Día del chacarero: revisa las promociones para celebrar durante este martes

    Día del chacarero: revisa las promociones para celebrar durante este martes

    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. PSG por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. PSG por la Champions League

    Gala de Viña 2026: cuándo es el evento, horario y dónde ver la transmisión en vivo
    Chile

    Gala de Viña 2026: cuándo es el evento, horario y dónde ver la transmisión en vivo

    En prisión preventiva queda imputado por el robo del vehículo de la animadora Macarena Tondreau en Vitacura

    Cordero y otras autoridades evalúan positivamente el control biométrico que instaló Perú en la frontera con Chile

    Bolsa de Santiago anota leve baja y sigue alejándose de sus máximos históricos
    Negocios

    Bolsa de Santiago anota leve baja y sigue alejándose de sus máximos históricos

    Presidente electo Kast defiende relato de un gobierno de emergencia: “Tenemos un problema de gasto excesivo”

    CEO del brazo minero del grupo Luksic “ve con buenos ojos” la llegada del gobierno de José Antonio Kast

    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico
    Tendencias

    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico

    Quién era Jesse Jackson, el reconocido activista de derechos civiles que falleció a los 84 años

    Estudio revela que más estadounidenses creen que Bad Bunny representa mejor los valores de Estados Unidos que Donald Trump

    En vivo: Huachipato visita a Carabobo en su estreno en la fase 2 de la Copa Libertadores
    El Deportivo

    En vivo: Huachipato visita a Carabobo en su estreno en la fase 2 de la Copa Libertadores

    El emotivo lienzo de los hinchas del Grosseto hacia Mauricio Pinilla tras su diagnóstico de cáncer

    En vivo: Real Madrid visita al Benfica de Mourinho por la Champions League

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol
    Tecnología

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    SpaceX ingresa a la competencia del Pentágono para desarrollar tecnología de drones autónomos

    Samsung inicia el envío de la primera memoria HBM4 comercial de la industria enfocada en Inteligencia Artificial

    Cuál es la mejor canción del rock and roll según Elton John
    Cultura y entretención

    Cuál es la mejor canción del rock and roll según Elton John

    Dave Mustaine se abre a tocar en vivo su versión de Ride the Lightning de Metallica “en algún momento”

    Robert Duvall y el aroma del napalm: la historia detrás de Bill Kilgore, el personaje icónico de Apocalypse Now

    Presidente peruano José Jerí es destituido por el Congreso a poco más de 4 meses de asumir el cargo
    Mundo

    Presidente peruano José Jerí es destituido por el Congreso a poco más de 4 meses de asumir el cargo

    La sombra del caso Epstein empaña la imagen de la familia real británica

    España se une al debate de la prohibición del burka y el niqab

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo
    Paula

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad