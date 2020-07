El factor residencia: la propuesta polémica de las elecciones a la ANFP

Hace 12 horas

Germán Paoloski, periodista argentino, es presidente de San Luis. Nunca ha visitado Quillota.

Colo Colo propone una asociación sin dueños de clubes no residentes en Chile, pero la tónica en el mundo dista mucho de esa realidad. ¿Qué pueden y qué no pueden hacer en el país quienes no tienen papeles de permanencia? ¿Qué efectos tendría esta medida?