El guiño de Deportes Limache a Pablo Chill-e: “Voy a poner a todos los niños de la pobla a cantar y jugar fútbol”

Pablo Chill-e fue uno de los encargados de cerrar el Festival de Viña 2026. El puentealtino, nombre estelar de la música urbana chilena, se subió a la Quinta Vergara por primera vez, en una actuación que cruzó las fronteras de la música.

Deportes Limache realizó una publicación en homenaje al artista, que también fue jurado del evento. El guiño fue claro: “Voy a poner a todos los niños de la pobla a cantar y jugar fútbol”, escribió el club, en una clara referencia a la canción My Blood, catalogada como un himno dentro de la juventud asidua al género urbano.

El conjunto tomatero hizo una comparación entre Pablo Chill-e y el propio club, asegurando que ambos tienen orígenes humildes, pero que llegaron hasta los escenarios más altos del país. Para el artista, el Festival de Viña. Para el equipo, la Liga de Primera.

“Al igual que @shishibosspaulito también venimos de abajo, superando diferentes obstáculos. El llegó al Festival de Viña y nosotros a Primera División. En este caso nosotros no tenemos los trofeos físicos pero tenemos el corazón de toda una comuna”, continuó su escrito: “¡Felicitaciones por esto ShishiBoss y Vamos Limache!”, cerró la publicación.

El mensaje de Pablo Chill-e

Pablo Chill-e recibió tanto la Gaviota de Plata como la de Oro y terminó su show con un mensaje tajante para las niñeces, criticando el cierre de residencias de menores.

“Si pensaban que iba a decir algo polémico o de politica, no va a ser el caso porque a pesar de que les diga las cosas, la mayoría no entiende o prefieren hacerse los locos”, partió, antes de dedicar su éxito a su familia y amigos “y sobre todo para todas las residencias y hogares de menores”. “En este mundo hay mucho que prefieren la plata antes que mejorar y preocuparse de las niñeces”, indicó.

“Ahí empieza la real problemática de la drogadición y la delincuencia juvenil de la cual todos somos testigos”, añadió. “Por esos niños que nadie se acuerda, yo siempre me acuerdo de ustedes y siempre tendrán un lugar en mi corazón y en mi mente. Estos premios son para ustedes”, expresó.