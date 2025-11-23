BLACK SALE $990
    El lamento de Manuel Pellegrini tras empate del Betis: “Perdimos dos puntos que debemos recuperar en el derbi”

    El técnico chileno no pudo conseguir el triunfo ante Girona, uno de los colistas de LaLiga. Si bien recuperó a Isco, perdió al expulsado Antony para medirse ante Sevilla.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Manuel Pellegrini lamentó los dos puntos perdidos por el Betis en el empate ante Girona.

    Betis regresó a las dudas, como si fuera una terrible tendencia, el equipo sevillano no pudo conseguir una victoria después de la fecha FIFA. Esta vez, el empate ante Girona, uno de los colistas de LaLiga, impidió escalar en la tabla de posiciones.

    “Jugamos un partido contra un muy buen equipo, que pateó una sola vez al arco, contra 19 disparos nuestros. Si bien no estuvimos afinados ni creativos, creo que hicimos un segundo tiempo bastante completo y los primeros 20 o 25 nos costó agarrar un poco el control del balón. Nos faltó la intensidad para recuperar más el balón”, explicó el DT Manuel Pellegrini tras el duelo.

    Asimismo, agregó que “Girona se puso en ventaja y tuvimos la capacidad por lo menos de empatar el partido. Pero estos son dos puntos perdidos, aunque hicimos un partido correcto”.

    Otra de las pésimas noticias fue la expulsión del brasileño Antony, quien vio la tarjeta roja en el final del duelo ante los catalanes por una temeraria patada. Situación que le impedirá jugar el derbi del 30 de noviembre, ante Sevilla.

    “Me parece que Antony trata sin intención de ir con el balón a pegarle a una chilena arriba. No sé si le impacte la cara, pero no podría dar una opinión porque no lo he visto después en detalle la acción. Antony es una baja importante, una expulsión nada más antes de un partido tan importante como es el derbi. Yo creo que él no tuvo intención de hacerlo. Después está un criterio arbitral o el VAR que deciden si es expulsión o no es expulsión. No sé si le pega, pero no puedo dar una opinión sobre eso. Pero sí habíamos tenido una diferencia importante de opinión con este árbitro en el partido contra el Espanyol”, dijo el Ingeniero.

    Regreso de Isco

    Pero no todo fue tan malo. Justo en la hora de partido, el volante ofensivo Francisco Alarcón, el popular Isco, vio sus primeros minutos de la temporada. El malagueño sufrió una lesión en agosto que lo dejó sin debutar hasta ahora.

    “La presencia de Isco es clave para cualquier equipo, para nosotros también. Lo vi dentro de lo que lo esperábamos, recién aparece de una lesión muy larga. Siempre le cuesta a cualquier jugador retomar su máximo nivel, pero estoy seguro de que él lo hará muy rápido, estos minutos le han venido muy bien”, explicó el DT chileno.

    Encima, se hizo pública la extensión del contrato del jugador hasta junio de 2028, lo que valió comentarios de Pellegrini: “me parece muy importante la renovación de Isco. Ya sabemos lo que es capaz de darnos como jugador. Tengo la suerte de conocerlo desde los 19 años, así que me alegro mucho por el club que se haya podido renovar por esos dos años. Estoy seguro de que seguirá dando al club todo lo que le ha hecho hasta este momento. Los jugadores, para mí, son los más importantes. Isco se merecía una renovación así, el aplauso al público por todo lo que le ha entregado al club”.

    Consultado por el escenario de su propia renovación, el técnico santiaguino se limitó a contestar que “personalmente, la parte mía, no doy opinión sobre el tema”.

    Betis juega el jueves ante Utrecht de Países Bajos, por la Europa League. Tres días más tarde, disputa el derbi. Al respecto, el DT aclaró que “el equipo que llega bien para el duelo ante Sevilla. Por supuesto que nos hubiera gustado muchísimo haber sacado los puntos hoy día, pero voy a insistir, jugamos ante un buen equipo. Si revisamos las estadísticas, creo que ellos han pateado a portería una o dos veces durante el partido. No estuvimos creativos, puede suceder. Perdimos dos puntos y debemos recuperarlos en el derbi”.

