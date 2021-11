El mensaje de Ronaldo a Alexis Sánchez y Arturo Vidal: “Si la etapa europea termina, tienen abiertas las puertas de Brasil”

Ronaldo es una figura emblemática del fútbol mundial. En esa condición, el Fenómeno habla de todo y lo hace con propiedad. Está sentado junto con otras grandes figuras del balompié brasileño en un evento organizado por el banco Santander, patrocinador oficial de la Copa Libertadores, en el marco de la final del torneo continental, pero, inevitablemente, termina hablando de otras materias. Eso sí, antes, se anima con un pronóstico para la definición. “Flamengo gana y soy optimista en que sea por 3-0″, dice, en un buen augurio para el equipo del chileno Mauricio Isla.

El Fenómeno escoge una respuesta tipo para referirse al Huaso. “Yo creo Chile tiene un historial muy bueno de jugadores, con mucha calidad”, dice respecto del lateral derecho de la Roja, en una consideración que también alcanza al otro nacional que podría estar en la cancha en el duelo entre el Mengao y el Palmeiras: Benjamín Kuscevic.

Eso sí, el ex delantero del Barcelona y el Real Madrid es mucho más específico cuando aborda el futuro de Arturo Vidal y Alexis Sánchez, los dos jugadores nacionales que defienden al Inter de Milán, una camiseta que también vistió, en el mejor momento de su trayectoria deportiva. “Alexis y Vidal son dos jugadores muy buenos. He oído mucho que un equipo de Brasil quería traer a Vidal. Si ellos deciden que la etapa europea se acaba, tienen las puertas abiertas acá en Brasil”, manifiesta en una videoconferencia en la que participó El Deportivo, dando cuenta de que está pendiente tanto del tocopillano como del Rey. Flamengo es, precisamente, uno de los clubes que siempre está merodeando al volante, quien también ha realizado guiños en ese sentido.

Ronaldo, en la conferencia de prensa previa a la final de la Copa Libertadores.

El otro Ronaldo

El campeón del mundo en Estados Unidos 1994 y Japón-Corea 2002 también se refiere a un futbolista con el que coincide en nombre y en calidad: Cristiano Ronaldo. De hecho, no vacila al momento de confesar las cualidades que le hubiese gustado tener del astro portugués. “Cristiano Ronaldo es increíble. Me hubiese gustado tener su físico y quizás evitar tantas lesiones que he tenido. Él se cuida más que yo”, explica, dándole mérito al profesionalismo del jugador del Manchester United.

Luego, resalta su polifuncionalidad. “Cristiano era un extremo izquierdo y ahora un centrodelantero. Es impresionante como hace la función”, complementa.

La receta brasileña

Nuevamente, dos equipos brasileños definirán el título del mejor equipo de América. Para el astro, no es casual. “Hubo un cambio de idea, de gestión en el fútbol brasileño en los últimos cuatro o cinco años, muy importante. Todavía queda mucho por hacer en términos de gestión, pero los clubes han entendido que tienen que hacer una gestión sostenible, que quiere decir que tenga mucho futuro por delante. Los equipos que no la tengan, se van a quedar atrás”, establece.

“El fútbol brasileño está demostrando un gran dominio en Sudamérica, a través de buena gestión y de buen fútbol. Que dos veces haya habido una final brasileña en la Copa demuestra ese buen momento. Veo un buen futuro, aunque los equipos brasileños deben buscar siempre evolucionar”, consigna.