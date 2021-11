Cristiano Ronaldo marca el primero ante Villarreal y clasifica al United a la segunda ronda de la Champions

No importa que Manchester United no tenga un técnico titular o viva una profundad crisis. Cristiano Ronaldo no sabe de obstáculos. El portugués volvió clasificó a su equipo a los octavos de final de la Champions tras abrir la cuenta en el triunfo 2-0 de su equipo ante Villarreal, en la Comunidad Valenciana.

Históricamente, el Submarino Amarillo y los Diablos Rojos han mantenido fuerzas parejas en su registro de enfrentamientos oficiales. Es más, cinco de los duelos anteriores terminaron en empate en los 90 minutos, cuatro de los cuales fueron igualdades en blanco.

Y el duelo clave por el Grupo F de la Champions, disputado en el Estadio de la Cerámica, seguía el mismo derrotero. Dos equipos que se respetan mucho, ya que los británicos no arriesgaron mucho tras la destitución del técnico Ole Gunnar Solskjaer.

En el otro bando, el eleno castellonense sacó una pequeña ventaja en el trámite, pero casi siempre rebotaron con el ordenado planteamiento del interino Michael Carrick.

A los 26 minutos se produjo la única acción peligrosa del primer tiempo, cuando el meta de los mancunianos, David de Gea, tapó de manera notable un disparo de Manu Trigueros.

Cristiano, otra vez

Tras la reanudación del juego en la segunda parte, la tendencia fue la misma. Villarreal intentó romper el cero con una acción muy parecida a la del primer tiempo, al menos con los mismos protagonistas: remate de Trigueros y mano salvadora de De Gea, a los 58′.

En los veinte minutos finales, el alicaído equipo inglés se dio cuenta de que si apretaba un poco podía sacar la ventaja. A los 71 minutos, Jadon Sancho dio la alarma, pero el meta Rulli salvó el tanto de la visita.

Y no podía ser otro quien cambiara la suerte del United. A los 79′, una desinteligencia entre Rulli y Capoue permitió que Fred pinchara el balón. El mismo que llegó a los pies de Cristiano Ronaldo quien remató de manera precisa sobre el arquero para abrir la cuenta.

Entonces comenzó otro partido. El elenco de Old Trafford vivió sus mejores momentos. Cristiano y Marcus Rashford pudieron hacer otra diferencia, pero finalmente fue Sancho el que selló el 2-0, cuando el duelo terminaba en sus 90 minutos.

Una victoria valiosa para un equipo en crisis que, pese a todo, se mantuvo en el primer puesto del grupo, ahora con 10 puntos, a una fecha del final de la primera fase y que avanzó directamente a la segunda ronda del torneo.

Los hispanos, en tanto, comprometieron la clasificación, ya que si Atalanta vence quedarán terceros, obligados a ganar en Italia, en la última fecha, para avanzar.

La perfección del Bayern

En el otro partido del primer horario, Bayern Münich no tuvo mayores problemas para mantener su tranco incólume en el Grupo E. El cuadro bávaro venció 2-1 a Dynamo en Kiev y sumó 15 puntos, en la misma zona que completan Benfica y Barcelona.

El polaco Robert Lewandowski abrió la cuenta a los 14 minutos con una chilena precisa después de un rebote. A tres minutos del descanso, Kingsley Coman puso la segunda cifra de los alemanes después que su equipo tocó el balón una veintena de veces en la generación del gol. Denis Harmash descontó, a los 70′.