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    El ninguneo de Kimmich tras el fracaso de Alemania en el Mundial: “Si te elimina Paraguay, no eres un equipo de primer nivel”

    El capitán de la selección de Alemania realizó una autocrítica en la que también cuestionó a los rivales que enfrentaron en el Mundial 2026.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: XinHua. Huang Zongzhi

    Alemania quedó fuera del Mundial de Norteamérica 2026. Lo hizo tras caer contra la selección de Paraguay en los dieciseisavos de final de la competencia.

    Los germanos tuvieron la capacidad para encontrar el empate en el tiempo regular, pero no pudieron pasar adelante en el el alargue. Así, la definición del paso a los octavos de final debió definirse con penales, instancia que favoreció a la escuadra sudamericana.

    Este fue un duro golpe para el equipo que siempre se ha mostrado como una de las candidatas a pelear el título. Sin embargo, su capitán Joshua Kimmich realizó una dura autocrítica en la que además ninguneó a la Albirroja.

    Esto se siente terrible. No jugamos bien contra ninguno de nuestros rivales. Nos costó mucho en los tres partidos contra equipos que no son de clase mundial. Eso es un hecho. Merecimos ser eliminados”, señaló el volante.

    “Estamos aquí para hacer que Alemania se sienta orgullosa. De niño, siempre vi a Alemania llegar a semifinales y finales en los Mundiales, y no pudimos darle eso a la gente que miraba desde su casa. Creo que la gente en Alemania merece mucho más que esto, lamentablemente esta no es la selección alemana que conocemos”, continuó el jugador del Bayern Múnich.

    “Nosotros, los jugadores en la cancha, la cagamos y tenemos que asumir toda la responsabilidad de este fracaso. No fue el entrenador, no fue la prensa, no fue el árbitro, no fue el rival. Fuimos solo nosotros”, acusó.

    Tan duro como el jugador fue el técnico Julian Nagelsmann quien al referirse sobre la eliminación de la selección alemana indicó que “si te elimina Paraguay, no eres un equipo de primer nivel”.

    “Nuestra posesión fue muy lenta, en general. Teníamos el control, pero nos faltó contundencia. Casi no tuvimos presencia en el área con nuestros dos delanteros, sobre todo en los primeros minutos. No ganamos ningún duelo en el área rival”, analizó.

    La decepción es enorme, porque creo que tenemos un equipo muy equilibrado. No había indicios de que fuéramos a quedar eliminados hoy. Podríamos haber hecho más. Nos hubiera gustado enfrentarnos a Francia”, lamentó.

    “No culpo a mis jugadores, aunque lo que hemos hecho no fue suficiente. Estoy decepcionado. Al final, no jugamos lo suficientemente bien para batir al rival”, apuntó más adelante.

    “Nos han marcado un gol y no defendimos muy bien. Tuvimos superioridad por las bandas, pero no fue suficiente. Yo creo que los jugadores han dado todo, pudimos haber marcado algún gol más”, concluyó.

    La prensa germana se lanza contra los teutones: “Otra pesadilla”

    La mirada crítica contra la selección de Alemania también llegó desde los medios germanos.

    Otra pesadilla para el fútbol alemán. Eliminación vergonzosa contra Paraguay. Fallamos tres penales”, publicó el medio Bild.

    El portal Süddeutsche Zeitung, en tanto, tituló “otra humillación”. Y continuó: “el partido pareció transcurrir a cámara lenta”. “Alemania, que no ha ofrecido ni una sola actuación convincente en este Mundial tras su goleada de 7-1 a la débil Curazao, regresa a casa con una eliminación totalmente merecida”, añadió.

    Por su parte, Kicker fue más tajante: “Una admisión de fracaso para el fútbol alemán y para Nagelsmann”. “No ha logrado canalizar ni desarrollar las fortalezas de su equipo”.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolMundial 2026Joshua KimmichAlemaniaParaguay

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