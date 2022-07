El rugby no sale del estadio Santa Laura: el Challenger Series de seven se jugará en el recinto de Unión Española

El rugby no se va del estadio Santa Laura. La World Rugby informa en esta jornada que el recinto de Independencia albergará el Challenger Series de seven, un torneo en el que participarán 12 equipos masculinos y 12 femeninos, cuyos respectivos ganadores se adjudicarán un cupo en la Serie Mundial de la especialidad durante 2023. El World Rugby Sevens Challenger Series se lanzó en febrero de 2020 para impulsar el desarrollo del rugby seven en todo el planeta.

El evento se realizará entre el 12 y el 14 de agosto. Vale decir, poco después de las tres semanas que Unión Española, el dueño del recinto, determinó cerrarlo para reparar la cancha, que sufrió severos daños después de la disputa del duelo entre los Cóndores y Estados Unidos, por la clasificación al mundial de Rugby-15. Ese encuentro se jugó bajo una intensa lluvia, un factor que incidió considerablemente en la destrucción del campo de juego. Producto de esa situación, el club hispano debió suspender el partido frente a Universidad Católica, que se iba a jugar el lunes. Posteriormente, comunicó que el campo de juego será sometido a trabajos para restaurarlo, con el consiguiente contratiempo para el calendario del fútbol local, que considera el recinto como una de sus sedes habituales. La U, por ejemplo, deberá recibir en Valparaíso a Ñublense.

El evento

“Doce equipos femeninos y doce masculinos, representantes de las seis regiones de World Rugby, se clasificaron a través de las competencias regionales y competirán durante tres días en el Estadio Santa Laura; los ganadores del torneo lograrán el codiciado estatus de equipo fijo del HSBC World Rugby Sevens Series 2023″, comunica la organización que rige a la actividad a través de sus plataformas oficiales.

“El formato de competencia replica el de los Juegos Olímpicos, en que los doce equipos se dividen en tres grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada grupo junto con los dos mejores equipos en tercer lugar clasificarán a los cuartos de final, seguido de las semifinales y la final que decidirán los ganadores cuyo premio final será la promoción al HSBC World Rugby Sevens Series”, añade, respecto del exigente calendario, lo que se traducirá, también, en un intenso trajín para la cancha.

Luego, detalla la composición de los grupos. “El sorteo de los grupos masculinos ve al anfitrión Chile junto a Corea del Sur, Papúa Nueva Guinea y Georgia en el Grupo A. En el Grupo B, Hong Kong se enfrentará a Tonga, Jamaica y Zimbabwe. El fuerte equipo de Alemania, que produjo actuaciones destacadas como equipo invitado en el HSBC World Rugby Sevens Series 2021 y 2022, está en el grupo C con Uruguay, Uganda y Lituania”, consigna. En la rama femenina, Chile fue ubicado en el grupo D, donde se enfrentarán con China, Kenia y Sudáfrica, quienes jugaron como equipo invitado en el evento final de la Serie 2022 en Toulouse en mayo.

El resto de las escuadras también conoce su distribución. “Polonia y Bélgica, que también participaron con distinción como equipos invitados en los eventos de la Serie 2022 en Málaga y Sevilla, se enfrentarán por el grupo E junto a Argentina y Papúa Nueva Guinea. Japón tiene mucha experiencia en la Serie, incluso en Langford este año, y se enfrentará a Kazajstán, Colombia y México en el Grupo F”, explica la World Rugby.