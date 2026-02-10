¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la fecha 2.

Finalizó la segunda jornada de la Liga de Primera. Este lunes, Unión La Calera se impuso por 3-1 frente a Cobresal. La acción se venía extendiendo desde el viernes. Ese día, Audax Italiano goleó a Universidad de Concepción (3-0). En el caso de los grandes, la UC y Colo Colo tuvieron su primer abrazo del año. La U, por otra parte, suma dudas.

Los resultados de la segunda fecha de la Liga de Primera

Audax Italiano 3-0 Universidad de Concepción

Coquimbo Unido 3-1 Palestino

O’Higgins 1-0 Deportes La Serena

Colo Colo 2-0 Everton

Huachipato 2-1 Universidad de Chile

Ñublense 1-1 Deportes Limache

Universidad Católica 2-0 Deportes Concepción

Unión La Calera 3-1 Cobresal

Así quedó la tabla de la Liga de Primera