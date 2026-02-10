SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la fecha 2

    Este lunes se cerró la segunda jornada del campeonato chileno con la victoria de Unión la Calera sobre Cobresal.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la fecha 2. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Finalizó la segunda jornada de la Liga de Primera. Este lunes, Unión La Calera se impuso por 3-1 frente a Cobresal. La acción se venía extendiendo desde el viernes. Ese día, Audax Italiano goleó a Universidad de Concepción (3-0). En el caso de los grandes, la UC y Colo Colo tuvieron su primer abrazo del año. La U, por otra parte, suma dudas.

    Los resultados de la segunda fecha de la Liga de Primera

    • Audax Italiano 3-0 Universidad de Concepción
    • Coquimbo Unido 3-1 Palestino
    • O’Higgins 1-0 Deportes La Serena
    • Colo Colo 2-0 Everton
    • Huachipato 2-1 Universidad de Chile
    • Ñublense 1-1 Deportes Limache
    • Universidad Católica 2-0 Deportes Concepción
    • Unión La Calera 3-1 Cobresal

    Así quedó la tabla de la Liga de Primera

    PosiciónEquipoPartidos jugadosDiferencia de golesPuntos
    1Unión La Calera236
    2O’Higgins226
    3Audax Italiano234
    4Universidad Católica224
    5Deportes Limache213
    6Coquimbo Unido213
    7Colo Colo203
    8Huachipato2-13
    9Cobresal2-13
    10Universidad de Concepción2-23
    11Ñublense202
    12Deportes La Serena2-11
    13Universidad de Chile2-11
    14Palestino2-21
    15Deportes Concepción2-30
    16Everton2-30

