¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la fecha 2
Este lunes se cerró la segunda jornada del campeonato chileno con la victoria de Unión la Calera sobre Cobresal.
Finalizó la segunda jornada de la Liga de Primera. Este lunes, Unión La Calera se impuso por 3-1 frente a Cobresal. La acción se venía extendiendo desde el viernes. Ese día, Audax Italiano goleó a Universidad de Concepción (3-0). En el caso de los grandes, la UC y Colo Colo tuvieron su primer abrazo del año. La U, por otra parte, suma dudas.
Los resultados de la segunda fecha de la Liga de Primera
- Audax Italiano 3-0 Universidad de Concepción
- Coquimbo Unido 3-1 Palestino
- O’Higgins 1-0 Deportes La Serena
- Colo Colo 2-0 Everton
- Huachipato 2-1 Universidad de Chile
- Ñublense 1-1 Deportes Limache
- Universidad Católica 2-0 Deportes Concepción
- Unión La Calera 3-1 Cobresal
Así quedó la tabla de la Liga de Primera
|Posición
|Equipo
|Partidos jugados
|Diferencia de goles
|Puntos
|1
|Unión La Calera
|2
|3
|6
|2
|O’Higgins
|2
|2
|6
|3
|Audax Italiano
|2
|3
|4
|4
|Universidad Católica
|2
|2
|4
|5
|Deportes Limache
|2
|1
|3
|6
|Coquimbo Unido
|2
|1
|3
|7
|Colo Colo
|2
|0
|3
|8
|Huachipato
|2
|-1
|3
|9
|Cobresal
|2
|-1
|3
|10
|Universidad de Concepción
|2
|-2
|3
|11
|Ñublense
|2
|0
|2
|12
|Deportes La Serena
|2
|-1
|1
|13
|Universidad de Chile
|2
|-1
|1
|14
|Palestino
|2
|-2
|1
|15
|Deportes Concepción
|2
|-3
|0
|16
|Everton
|2
|-3
|0
