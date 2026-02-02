En respuesta a cánticos xenófobos: la celebración de Fornals y Abde en la victoria del Betis de Pellegrini ante Valencia

El Betis de Manuel Pellegrini ganó por 2-1 ante el Valencia en el estadio de La Cartuja. En la fecha 22 de LaLiga, los sevillanos consiguieron tres puntos importantes en su lucha por quedarse en puestos de competencias internacionales.

El partido comenzó cuesta arriba para los verdiblancos, ya que en los primeros minutos Aitor Ruibal cometió una falta que terminó en un penal para los visitantes. Sin embargo, Álvaro Valles atajó el disparo de Pepelu (13′) para mantener el 0-0. Pero el resultado no se mantendría por mucho tiempo, pues Luis Rioja (20′) marcó para adelantar al Valencia.

De inmediato tras el gol, José Manuel Copete pisó a Ruibal dentro del área, lo que se cobró como penal. Chimy Ávila (23′) se encargó y convirtió para igualar el marcador.

En el segundo tiempo, el partido se entorpeció en la mitad de la cancha, por lo que casi no hubo ocasiones de gol. El empate no le servía a ninguno, pero, en los últimos minutos, Nelson Deossa envió un centro al área para que Pablo Fornals (88´) anotara y le diera la victoria a los locales.

En medio de la algarabía por el gol, Fornals se acercó a su compañero Abde Ezzalzouli y le “encendió un cigarro” para celebrar la anotación. El festejo no pasó desapercibido, por lo que se le preguntó al español, quien mencionó que era una forma de contestar ante los cánticos xenófobos que ocurrieron en el estadio de Mestalla, escenario donde hace de local el conjunto Che.

El motivo detrás de la celebración de Fornals y Abde

En el enfrentamiento de ida entre los equipos, los aficionados de los Che cantaron “Abde, dame un ‘segarro’ (cigarro)”, en una provocación xenófoba contra el futbolista marroquí. Los gritos de la hinchada llevaron a que el jugador africano se enfrentara con algunos hinchas, pero fue detenido por el cuerpo técnico.

Ez Abde fue provocado por los seguidores del Valencia en el duelo de ida por La Liga.

Fornals no olvidó lo que vivió su compañero ese día, por lo que luego de anotar se acercó para que celebraran con el gesto y molestaran a los fanáticos blanquinegros. “En el duelo de ida, un compañero recibió canticos racistas, por qué no vamos a decirlo. Cuando esto pasa con otra gente, se hacen sanciones y era un poco para reivindicar y apoyar a nuestro compañero. No fue y no es un plato de buen gusto para una persona que viene del extranjero, como Abde, para hacer su trabajo lo mejor que puede", declaró el exWest Ham United.

El mediocampista se refirió a otros casos de actos discriminatorios en contra de futbolistas del Real Madrid y Barcelona. En aquellos caso, sí fueron denunciados por la liga española y terminaron en castigos. En esa misma línea, el Valencia ya fue sancionado por racismo contra Vinícius Junior. En cambio, no se tomaron represalias por la provocación con el seleccionado de Marruecos.