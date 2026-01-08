SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    En un sendero lleno de naturaleza: Pablo Boher lidera el primer día del Huilo Huilo Outdoor Experience

    El ciclistafue el más rápido de la etapa inicial disputada en la Reserva Biológica, imponiéndose en la clasificación general. La competencia reunió a deportistas de distintos puntos del país e internacionales en un trazado dominado por senderos técnicos.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Daniel Boher lidera el primer día del Huilo Huilo Outdoor Experience. Jonatha Junge

    El Huilo Huilo Outdoor Experience vivió este jueves su primera jornada competitiva en la Reserva Biológica ubicada en la Región de Los Ríos. En una prueba marcada por los senderos técnicos y el entorno natural del sur del país, Pablo Boher se quedó con el primer lugar de la clasificación general del XC Maratón.

    El ciclista, dorsal 178, completó el recorrido con un tiempo oficial de 1 hora, 53 minutos y 25 segundos, registro que le permitió liderar la tabla general del día. Promedió una velocidad de 18,52 kilómetros por hora en un trazado que combinó desniveles, tramos de bosque nativo y sectores de alta exigencia técnica.

    El segundo lugar de la jornada fue para Ernesto Ojeda, quien finalizó con un tiempo de 2 horas, 19 minutos y 11 segundos. Completó el podio Patricio Farías, con un registro de 2 horas, 23 minutos y 19 segundos, consolidando una actuación consistente en la etapa inaugural.

    Más atrás, en el cuarto lugar, se ubicó Emmanuel Soto, con un tiempo de 2:28:40, seguido por Ignacio Freeman, quien cruzó la meta en 2:29:28. El sexto puesto fue para Domingo Valdés (2:29:54), mientras que Cristian Hitschfeld terminó séptimo con un tiempo de 2:29:59. La clasificación de los diez primeros la completaron Jorge Biazzo (2:30:19), Alejandro Burgos (2:30:19) y José Luis Vergara (2:30:22).

    La etapa inicial del Huilo Huilo Outdoor Experience se caracterizó por un circuito donde predominó el sendero, uno de los sellos del evento. La organización destaca que el trazado se desarrolla sobre caminos naturales, en línea con el enfoque de sustentabilidad que promueve la competencia.

    Durante la jornada también estuvo presente la destacada ciclista nacional Elisa García, quien valoró tanto el entorno como el sentido del evento. “Estoy muy contenta de estar acá en este tremendo escenario con tremendos deportistas también, a disfrutar de esta linda experiencia”, señaló a El Deportivo. En esa línea, destaca que uno de los principales atributos de la competencia es el vínculo con la fundación asociada a la competencia. “Primero que todo es el beneficio que le hace a la Fundación Huilo Huilo y, sobre todo, la motivación que expande a todos los ciclistas que los atrae a este entorno tan maravilloso”, indicó.

    Chichi García subrayó además las diferencias del Huilo Huilo Outdoor Experience respecto de otras carreras similares. “El paisaje es algo extraordinario. El nivel de sendero acá es espectacular. La mayoría de las etapas es puro sendero”, explicó.

    Consultada por su continuidad en la competencia activa, la deportista fue clara. “Llevo toda una vida compitiendo. No me voy a bajar de la bicicleta y no importa el nivel, la pasión es la misma”, afirmó. Se refirió al momento actual del ciclismo chileno y al impulso que han dado los hermanos Martín y Catalina Vidaurre. “Están empujando este deporte a la cima, como lo hizo en su momento el Chino Ríos en el tenis”, comentó.

    El Huilo Huilo Outdoor Experience continuará con nuevas etapas en los próximos días y se extenderá hasta el sábado.

