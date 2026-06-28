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    En vivo: Brasil de Vinicius enfrenta al Japón de Nakamura por un cupo en los octavos de final del Mundial 2026

    Los pentacampeones se miden ante el siempre ordenado cuadro nipón, en uno de los duelos más atractivos de la segunda fase de la cita planetaria. Sigue todos los detalles del partido en el siguiente relato virtual.

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    Brasil 0-0 Japón

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