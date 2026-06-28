En vivo: Erling Haaland y Noruega enfrentan a Costa de Marfil por un cupo en los octavos de final del Mundial 2026
Los europeos esperan que la dosificación que hicieron ante Francia les de resultados ante la poderosa escuadra africana. Un duelo que vale la pena seguir. Vive todos los detalles del partido en el siguiente relato virtual.
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Costa de Marfil 0-0 Noruega
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