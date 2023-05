“Es demasiado vergonzoso”: Erling Haaland revela uno de sus videojuegos favoritos

El Manchester City ha sostenido una gran temporada en Europa. Logró clasificar a la final de la Champions League, superando con una goleada al Real Madrid en las semifinales, donde se medirá contra el Inter por levantar la Orejona.

También en Inglaterra es finalista de la Copa FA y se medirá contra el Manchester United. Y este sábado pudo celebrar un nuevo título de la Premier League tras la derrota del Arsenal.

En todos estos torneos hay una figura que ha sido una de las claves en el desempeño del equipo de Pep Guardiola. El delantero Erling Haaland se transformó en el goleador de la competencia, demostrando sobre el terreno de juego todo su poderío a la hora de disparar.

Claro que sostener este rendimiento requiere de un alto esfuerzo físico y mental, por lo que ha debido recurrir a alternativas que lo distraigan de la alta competencia.

“No puedo decirlo porque es demasiado vergonzoso”, soltó entre risas, antes de revelar el nombre. Y esta ha sido Minecraft. Un videojuego en el que ha podido conectarse con amigos para compartir algunos momentos, tal como lo ha dejado ver a través de una de sus historias de Instagram junto a la palabra “squad” (equipo).

Foto: Instagram.

Incluso dejó a la vista algunos memes al compartir una fotografía que había subido anteriormente a su cuenta de Instagram en la que se le ve completamente de celeste junto a una espada del popular juego, como si en la vida real fuera vistiendo una armadura de diamante.

Foto: Instagram.

Una alimentación especial

Sus juegos en Minecraft no es lo único que enseña en redes sociales. hace algunos días mostró cuál fue su cena después de celebrar un nuevo triunfo contra Everton en la Premier League.

Allí se pudo apreciar unos trozos de carne esparcido sobre una superficie. “Esto es encantador”, escribió Haaland sobre la imagen. Un nuevo gusto culinario que se dio y que lo mantiene como uno de los delanteros más peligrosos de la Premier.

Además, se sabe que dentro de su alimentación están incluidos productos cárnicos que pocos se atreverían a comer, tal como quedó en evidencia en el documental The big decisión (La gran decisión) que enseña los inicios del delantero.

En una de las escenas el entrevistador no podía creer que el noruego consumía corazones e hígados hasta que le llevó a la mesa unos paquetes al vacío con la carne señalada. “Pero... ¿Esto es corazón?”, preguntó el entrevistador. “Sí, el corazón”, contestó Erling.

“Ustedes no comen esto, pero me preocupa cuidar mi cuerpo. Creo que comer alimentos de calidad que sean lo más locales posible es lo más importante. La gente dice que la carne es mala, pero... ¿cuál? ¿La carne que compras en McDonald’s? ¿O la vaca local que come hierba allí mismo? Yo como el corazón y el hígado”, apuntó más adelante.