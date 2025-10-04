España y Brasil chocan en el Estadio Nacional sin margen de error en el Mundial Sub 20.

Esta tarde, a las 17 horas, puede darse el final prematuro de una potencia. España y Brasil, dos de las selecciones llamadas a pelear por el título del Mundial Sub 20, se enfrentan en el Estadio Nacional en un duelo que no admite cálculos: solo quien gane seguirá con opciones reales de avanzar a los octavos de final del certamen.

El panorama es complejo para ambos. Con apenas un punto en dos fechas, cualquier tropiezo significará despedirse. La escuadra ibérica cayó en su estreno ante Marruecos por 2-1, en un partido que evidenció sus problemas defensivos y la falta de peso en el ataque. En la segunda jornada rozó el triunfo frente a México tras adelantarse con tantos de Pablo García e Iker Bravo, pero un doblete de Gabriel Mora en los minutos finales selló el 2-2 y mantuvo la incertidumbre.

Brasil vive una situación similar. Empató también con los aztecas y fue superado con claridad por el equipo africano, que ya aseguró el primer lugar del grupo gracias a su fútbol sólido y a las actuaciones de figuras. Los sudamericanos mostraron destellos de calidad en su debut, pero se desplomaron en su segundo partido.

Brasil cayó ante Marruecos en la segunda fecha del Mundial. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

La única combinación que clasifica directamente al ganador es un triunfo propio acompañado por un tropiezo de México ante Marruecos. Incluso sin ese resultado, quien sume tres puntos podría acceder como uno de los mejores terceros. El empate, en cambio, deja a los dos al borde del abismo.

Más que un partido, es otra final anticipada. España busca reivindicar a una generación que vino sin sus figuras; Brasil, confirmar que sigue siendo una potencia. En Santiago, el margen se reduce a lo esencial.

A la misma hora, México buscará sorprender a Marruecos, en Valparaíso, también jugándose la última chance de meterse en la ronda de los 16 mejores del torneo juvenil.