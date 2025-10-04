SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

España y Brasil chocan en el Estadio Nacional sin margen de error en el Mundial Sub 20

Los dos equipos se perfilaban entre los favoritos en la antesala del torneo, sin embargo, llegan al cierre de la fase de grupos al borde de la eliminación.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
España y Brasil chocan en el Estadio Nacional sin margen de error en el Mundial Sub 20. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Esta tarde, a las 17 horas, puede darse el final prematuro de una potencia. España y Brasil, dos de las selecciones llamadas a pelear por el título del Mundial Sub 20, se enfrentan en el Estadio Nacional en un duelo que no admite cálculos: solo quien gane seguirá con opciones reales de avanzar a los octavos de final del certamen.

El panorama es complejo para ambos. Con apenas un punto en dos fechas, cualquier tropiezo significará despedirse. La escuadra ibérica cayó en su estreno ante Marruecos por 2-1, en un partido que evidenció sus problemas defensivos y la falta de peso en el ataque. En la segunda jornada rozó el triunfo frente a México tras adelantarse con tantos de Pablo García e Iker Bravo, pero un doblete de Gabriel Mora en los minutos finales selló el 2-2 y mantuvo la incertidumbre.

Brasil vive una situación similar. Empató también con los aztecas y fue superado con claridad por el equipo africano, que ya aseguró el primer lugar del grupo gracias a su fútbol sólido y a las actuaciones de figuras. Los sudamericanos mostraron destellos de calidad en su debut, pero se desplomaron en su segundo partido.

Brasil cayó ante Marruecos en la segunda fecha del Mundial. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

La única combinación que clasifica directamente al ganador es un triunfo propio acompañado por un tropiezo de México ante Marruecos. Incluso sin ese resultado, quien sume tres puntos podría acceder como uno de los mejores terceros. El empate, en cambio, deja a los dos al borde del abismo.

Más que un partido, es otra final anticipada. España busca reivindicar a una generación que vino sin sus figuras; Brasil, confirmar que sigue siendo una potencia. En Santiago, el margen se reduce a lo esencial.

A la misma hora, México buscará sorprender a Marruecos, en Valparaíso, también jugándose la última chance de meterse en la ronda de los 16 mejores del torneo juvenil.

Lee también:

Más sobre:FútbolLT SábadoFútbol InternacionalSelección de EspañaSelección de BrasilMundial Sub 20

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ataque de drones rusos a una estación ferroviaria deja alrededor de 30 personas heridas en Ucrania

Reseña de libros: de Sara Mesa a Vincenzo Todisco

Investigan homicidio de niña de 5 años en toma Vista Hermosa de Lampa

Tres mujeres encabezan el ranking de reputación digital de líderes empresariales

El millonario estadounidense que apoya un telescopio “gigante” en Chile

La minería privada sube un 50% su tributación este año: cuánto aportan las empresas top 10

Lo más leído

1.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

2.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

3.
Una clasificación insólita: las tarjetas meten a la Roja en octavos del Mundial Sub 20 pese a caer con Egipto

Una clasificación insólita: las tarjetas meten a la Roja en octavos del Mundial Sub 20 pese a caer con Egipto

4.
“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

5.
Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Liverpool por la Premier League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Liverpool por la Premier League en TV y streaming

Temblor hoy, sábado 4 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 4 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Liverpool por la Premier League en TV y streaming
Chile

Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Liverpool por la Premier League en TV y streaming

Investigan homicidio de niña de 5 años en toma Vista Hermosa de Lampa

Temblor hoy, sábado 4 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Tres mujeres encabezan el ranking de reputación digital de líderes empresariales
Negocios

Tres mujeres encabezan el ranking de reputación digital de líderes empresariales

El millonario estadounidense que apoya un telescopio “gigante” en Chile

La minería privada sube un 50% su tributación este año: cuánto aportan las empresas top 10

Anastasia Berg, filósofa: “La gente se exige mucho para decidir tener un hijo”
Tendencias

Anastasia Berg, filósofa: “La gente se exige mucho para decidir tener un hijo”

“Todos moriremos”: qué es la superinteligencia artificial y por qué hay que temerle, según el “profeta de la IA”

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Marcelo Bosch, exfigura de los Pumas: “Chile puede ganar su primer partido en un Mundial”
El Deportivo

Marcelo Bosch, exfigura de los Pumas: “Chile puede ganar su primer partido en un Mundial”

España y Brasil chocan en el Estadio Nacional sin margen de error en el Mundial Sub 20

La U rescata un empate ante Nacional en su debut en la Copa Libertadores femenina

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Reseña de libros: de Sara Mesa a Vincenzo Todisco
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Sara Mesa a Vincenzo Todisco

Sin Frenos: cómo el streaming se atreve con su primera serie sobre la migración venezolana en Chile

Con la influencia de su madre y de Borges: llega un libro guía sobre la literatura de César Aira

Ataque de drones rusos a una estación ferroviaria deja alrededor de 30 personas heridas en Ucrania
Mundo

Ataque de drones rusos a una estación ferroviaria deja alrededor de 30 personas heridas en Ucrania

A dos años del ataque de Hamas: la espera sin fin de los familiares de rehenes israelíes

Israel anuncia la “implementación inmediata” de la primera fase del plan de Trump para Gaza

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile
Paula

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más